La académica peruana Liliana Checa Yábar presentó en México su libro “En busca del color. Un viaje de la mano de Cézanne, Van Gogh, Matisse y Chagall”, una investigación que explora las conexiones entre cuatro figuras fundamentales del arte moderno a partir de los lugares, paisajes y experiencias que marcaron sus procesos creativos.

La obra, publicada por Editorial UPC en 2026, obtuvo el mayor puntaje en la Convocatoria Mujeres Académicas Latinoamericanas 2025, iniciativa editorial orientada a promover y visibilizar la producción intelectual de investigadoras de la región.

Ese reconocimiento permitió que el libro formara parte de la participación de Editorial UPC en la Feria Internacional del Libro de las Universitarias y los Universitarios (FILUNI) 2026, organizada por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Una investigación sobre Cézanne, Van Gogh, Matisse y Chagall

“En busca del color” parte de una pregunta sobre los vínculos que unen a Paul Cézanne, Vincent van Gogh, Henri Matisse y Marc Chagall, más allá de sus diferencias de estilo y época.

La investigación llevó a Checa Yábar a seguir las huellas de los cuatro artistas en Europa y, especialmente, en la Provenza, región del sur de Francia que ocupa un lugar central en el libro.

Editorial UPC describe la publicación como una travesía académica y sensorial hacia las fuentes del impresionismo y hacia los procesos de experimentación y cambio que conectan a estos artistas. La edición reúne además más de 150 imágenes.

“El libro es una búsqueda porque implicó encontrar ese hilo conductor entre los cuatro artistas, lo que me llevó a sumergirme en sus vidas y descubrir cómo la fascinación por la Provence marcó su relación con el color”, señala Checa Yábar en información proporcionada por la editorial.

Presentación y conferencia en FILUNI 2026

La presentación de “En busca del color” se realizó el martes 25 de agosto de 2026 a las 4:00 p.m. en el Foro Miradas al Sur de FILUNI.

La actividad contó con la participación de Liliana Checa Yábar y formó parte de la agenda internacional de Editorial UPC en la feria.

Un día después, el miércoles 26 de agosto a la 1:00 p.m., Checa Yábar participó junto con Magda Simons en la conferencia “Descifrando los lazos entre Van Gogh, Cézanne, Matisse y Chagall”, realizada en el Foro FILUNI.

La charla profundizó en las afinidades, recorridos y búsquedas estéticas que articulan el planteamiento del libro.

Arte, viaje e investigación académica

La publicación no propone únicamente un recorrido cronológico por la historia del arte. Su estructura combina investigación, observación directa de los lugares vinculados con los artistas y una narración orientada a lectores especializados y público general.

Según la descripción editorial, la autora busca aproximarse a los escenarios y paisajes contemplados por Cézanne, Van Gogh, Matisse y Chagall para comprender mejor la forma en que cada uno trabajó el color y desarrolló su propio lenguaje visual.

La obra aborda además el impresionismo y las transformaciones posteriores de la pintura moderna como punto de partida para entender las búsquedas individuales de estos cuatro creadores.

Checa Yábar sostiene que la dimensión emocional ocupa un lugar central en esa aproximación: “Sin emoción no hay nada. A través del libro busco transmitir esa pasión por el arte y contagiar al lector”.

¿Quién es Liliana Checa Yábar?

Liliana Checa Yábar es docente de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) desde 1995 y cuenta con formación académica en New York University y King’s College de la University of London.

También ha ejercido la docencia en la Pontificia Universidad Católica del Perú, Corriente Alterna y la Universidad de Ciencias y Artes de América Latina.

Entre sus publicaciones anteriores se encuentran “El Quijote y la teatralidad”, “Del ocaso al amanecer: una breve historia” y “Peregrinación a las fuentes de la arquitectura: Italia”.

Una convocatoria para investigadoras latinoamericanas

La Convocatoria Mujeres Académicas Latinoamericanas de Editorial UPC busca seleccionar y publicar trabajos de investigadoras de la región.

En la edición 2025 fueron seleccionados cinco manuscritos en áreas relacionadas con arte, ciudad, cultura, tecnología y memoria. El trabajo de Checa Yábar, presentado inicialmente bajo el título “Tras las huellas de Cézanne, Van Gogh, Matisse y Chagall”, obtuvo el mayor puntaje.

Editorial UPC señala que participa en FILUNI desde su primera edición, realizada en 2017, y que desde 2023 ha reforzado su presencia con una agenda orientada a dar mayor visibilidad internacional a sus autores y publicaciones.

La presentación de “En busca del color” formó parte de la presencia de Editorial UPC en el espacio colectivo de editoriales universitarias y académicas peruanas.