Arequipa: desgobierno en la Municipalidad de Cocachacra y cambian chapa de alcaldía

La alcaldesa encargada del distrito de Cocachacra en la provincia de Islay, Nataly Paredes, llegó esta mañana a la municipalidad para iniciar sus labores y se encontró con que no podía ingresar al despacho. Durante el fin de semana, la chapa de la puerta había sido cambiada y la llave que tenía ya no funcionaba.

Paredes realizó una constatación policial y posterior a ello contó A Red Noticias Sur que acudió a la sede municipal con la llave que le entregó la secretaria de Alcaldía, Luz Vásquez Añamuro, el pasado 4 de septiembre, cuando asumió temporalmente el cargo.

La primera regidora quedó al frente de la municipalidad debido a la licencia sin goce de haber solicitada por el alcalde Abel Suárez Ramos, quien participa como candidato en las elecciones del próximo 4 de octubre.

Al comprobar que la cerradura había sido cambiada, Paredes acudió al secretario general de la municipalidad para preguntar quién había dispuesto la modificación. Según su versión, el funcionario y otros trabajadores respondieron que desconocían del hecho.

La alcaldesa encargada sostuvo, además, que el secretario general no la reconocería como autoridad municipal, pese a que el Concejo aprobó la licencia de Suárez mediante el Acuerdo de Concejo N.° 28.

DISPUTA POR ASUNCIÓN DEL CARGO

El conflicto se habría originado por la forma en que se consignó la encargatura durante la licencia del alcalde. Paredes señaló que el acuerdo que aprobó la licencia habría sido modificado presuntamente de forma irregular con la incorporación de los artículos 2 y 3, en los que se establece que el regidor Luis Paricahua asumiría la alcaldía y que la gerente municipal tendría a su cargo las funciones administrativas.

Según Paredes, estas designaciones no habrían sido aprobadas por los regidores durante la sesión de concejo, por lo que cuestionó su validez.

La concejal indicó que, de acuerdo con el artículo 24 de la Ley Orgánica de Municipalidades, al encontrarse el alcalde con licencia, corresponde que la primera regidora asuma el despacho de Alcaldía de manera automática.

Otro punto que cuestionó es que la Secretaría General no habría comunicado oportunamente la licencia del alcalde al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para que se procediera con la convocatoria correspondiente al primer regidor, como ocurre cuando una autoridad municipal se ausenta temporalmente del cargo.

Paredes aseguró que la semana pasada estuvo atendiendo con normalidad en la municipalidad y recibiendo a los vecinos. Sin embargo, tras lo ocurrido hoy, reconoció que en la comuna existe un desorden, situación que, según dijo, está afectando el funcionamiento de la Municipalidad Distrital de Cocachacra.