El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) informó este lunes 14 de septiembre que su cuenta oficial en X fue vulnerada. La entidad señaló que activó sus protocolos para recuperar el acceso y advirtió que las publicaciones realizadas desde el perfil durante este periodo no representan comunicaciones oficiales.

La institución exhortó a los ciudadanos a no considerar válidos los mensajes difundidos desde la cuenta mientras se recupera el control. Asimismo, recomendó consultar sus canales oficiales antes de compartir información atribuida al ministerio.

El MEF explicó que comunicará cuando la cuenta haya sido recuperada. Hasta entonces, pidió tomar precauciones frente a cualquier contenido publicado en el perfil.

“Informamos a la ciudadanía que la cuenta oficial del MEF en X ha sido vulnerada. Se han activado los protocolos correspondientes para recuperar el acceso”.