Las Elecciones Regionales y Municipales 2026 llegaron a su fin este domingo a las 5:00 p.m., momento en que las mesas de sufragio cerraron a nivel nacional. De esta manera, más de 26 millones de ciudadanos ejercieron su derecho al voto este 4 de octubre.

De acuerdo con el conteo rápido de Datum al 100% de las actas, Rafael López Aliaga de Renovación Popular ocupa el primer lugar con 27.6%.

En segundo puesto se ubica Francis Allison de Avnaza País con 26.7%; seguido de Carlos Bruce, quien alcanza el 15.0%. En cuarto lugar, Daniel Urresti de Podemos Perú tiene 8.1%, y otros 22.6%.

DE ACUERDO AL BOCA DE URNA DE DATUM

Estos resultados son similares a los de boca de urna de la encuestadora Datum Internacional.