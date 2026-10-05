Agentes de seguridad del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) frustraron el ingreso de un teléfono celular que una visitante pretendía introducir oculto en el estuche de doble bolsillo de una biblia al penal de Chiclayo, ubicado en la región de Lambayeque.

Durante la revisión de las pertenencias de la mujer, el personal penitenciario halló un celular negro, encendido y con chip instalado, por lo que fue incautado de inmediato.

Según el reporte institucional, la visitante acudía a visitar al interno Jefferson David C. G., recluido en el pabellón 2 del régimen cerrado ordinario.

El hecho fue comunicado a la Policía Nacional a través de la Sección de Seguridad Penitenciaria (SECSEPEN), que realizará las diligencias e investigaciones correspondientes.

Asimismo, estas acciones buscan reforzar la revisión, supervisión y control en los penales del Perú. El INPE indicó que continuará incrementando estos mecanismos, con mayor control a visitantes y acciones preventivas.