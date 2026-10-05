Perú se incorporó como socio bilateral del programa FIRST de Estados Unidos, una iniciativa de cooperación técnica orientada a países que evalúan tecnologías nucleares avanzadas, entre ellas los reactores modulares pequeños o SMR.

La incorporación permitirá ampliar la cooperación mediante asistencia especializada, visitas técnicas, programas de capacitación, intercambio de expertos y fortalecimiento institucional y regulatorio, según informó el Instituto Peruano de Energía Nuclear (IPEN).

¿Qué significa que Perú sea socio del programa FIRST?

FIRST, sigla de Foundational Infrastructure for Responsible Use of Small Modular Reactor Technology, es un programa impulsado por el Departamento de Estado de Estados Unidos para apoyar a países que analizan la posible incorporación de pequeños reactores modulares y otras tecnologías nucleares avanzadas.

El programa brinda formación y cooperación en materias como seguridad nuclear, regulación, no proliferación, desarrollo de capacidades y evaluación técnica. Estados Unidos lo plantea como un mecanismo para que los países puedan estudiar estas tecnologías antes de tomar decisiones sobre su incorporación.

La participación en FIRST no significa que Perú haya decidido construir un reactor nuclear. El objetivo inmediato es fortalecer capacidades para analizar la viabilidad, requisitos y desafíos de esta tecnología.

Perú ya cuenta con una ley para promover los reactores SMR

La cooperación se produce meses después de la entrada en vigencia de la Ley N.° 32560, publicada el 22 de marzo de 2026.

La norma establece un marco para promover la generación eléctrica de origen nuclear y la instalación de reactores modulares pequeños en el país, bajo criterios de uso pacífico, seguro y sostenible.

La ley también busca diversificar la matriz energética nacional y contempla el aprovechamiento de recursos de uranio presentes en el territorio peruano.

Antes de su aprobación, el IPEN ya había elaborado un análisis preliminar sobre la incorporación de energía nuclear a la matriz eléctrica, en el que planteó los SMR como una alternativa que podría evaluarse para zonas aisladas del país.

¿Qué son los reactores modulares pequeños?

Los SMR son reactores nucleares de menor tamaño y capacidad que las centrales convencionales y están diseñados para construirse mediante componentes modulares.

El programa FIRST destaca entre sus posibles ventajas una mayor flexibilidad de ubicación, escalabilidad según el tamaño de la red eléctrica y la posibilidad de complementar otras fuentes de energía.

Sin embargo, su eventual implementación requiere desarrollar marcos regulatorios, capacidades técnicas, infraestructura, mecanismos de seguridad y sistemas de gestión de residuos, además de realizar evaluaciones económicas y ambientales.

IPEN busca fortalecer capacidades técnicas

El presidente del IPEN, Carlos Felipe Palomares Villanueva, señaló que el interés internacional por los SMR obliga a preparar a las instituciones y profesionales que eventualmente participarían en la evaluación de estas tecnologías.

“Los reactores modulares pequeños (SMR) vienen generando un interés creciente por las posibilidades que pueden ofrecer en el uso pacífico de la energía nuclear en distintos países”, indicó durante un taller regional realizado en Lima.

El funcionario remarcó que analizar estas alternativas supone fortalecer la formación especializada y la coordinación entre las entidades públicas involucradas.

Perú ya participaba en actividades de FIRST

La relación del país con el programa estadounidense no comenzó este año.

En mayo de 2024, Estados Unidos y Perú ya habían anunciado cooperación en el marco de FIRST, incluyendo la organización en territorio peruano de una conferencia regional para promover capacidades vinculadas al uso seguro y pacífico de energía nuclear.

La nueva condición de socio bilateral profundiza esa cooperación y abre la posibilidad de desarrollar actividades específicas de formación, intercambio técnico y análisis institucional.

Taller en Lima abordó responsabilidad por daños nucleares

El anuncio de la incorporación se realizó durante el Taller Regional FIRST sobre la Convención sobre Indemnización Suplementaria por Daños Nucleares (CSC), desarrollado durante tres días en Lima.

Participaron representantes de Argentina, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, México, Paraguay y Perú, además de especialistas de Estados Unidos y Japón.

Las jornadas abordaron los mecanismos jurídicos internacionales relacionados con responsabilidad e indemnización frente a eventuales daños nucleares.

También se analizaron las experiencias de países que ya han avanzado en la incorporación de estos instrumentos a sus marcos normativos nacionales.

Cooperación se enfocará en seguridad y regulación

La participación de Perú en FIRST permitirá desarrollar nuevos espacios de capacitación y asistencia técnica para profesionales e instituciones vinculadas con el sector nuclear.

El programa estadounidense trabaja con países interesados en energía nuclear civil bajo estándares de seguridad, protección física y no proliferación.

Para Perú, esta etapa estará centrada en generar conocimiento y capacidades que permitan determinar, en el futuro, si los reactores modulares pequeños pueden tener un lugar viable dentro de la matriz eléctrica nacional.