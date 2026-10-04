La jornada de las Elecciones Regionales y Municipales 2026 fue suspendida este domingo 4 de octubre en la Institución Educativa David Sánchez Infante, ubicada en el distrito de Sorochuco, provincia de Celendín, región Cajamarca.

La medida se adoptó luego de una explosión que originó un incendio dentro del colegio, habilitado como local de votación durante los comicios.

Explosión ocurrió durante la jornada electoral

Según informó RPP, el incidente se produjo aproximadamente a las 11:30 de la mañana, cuando varios ciudadanos se encontraban en el establecimiento ejerciendo su derecho al voto.

Tras la detonación, el fuego comenzó a propagarse por la infraestructura educativa y obligó a detener temporalmente las actividades electorales en el local.

Hasta el momento, no se ha informado oficialmente sobre personas heridas como consecuencia del incidente.

Incendio afectó ambientes del colegio

Imágenes difundidas durante la emergencia muestran que las llamas alcanzaron parte del techo y varios ambientes de la institución educativa.

El colegio David Sánchez Infante funciona este domingo como uno de los locales de sufragio habilitados para los electores del distrito de Sorochuco.

Las autoridades todavía no han precisado la magnitud total de los daños ocasionados en el inmueble.

No confirman daños al material electoral

Uno de los aspectos que permanece bajo evaluación es el estado de las actas, cédulas, ánforas y demás material electoral instalado en el colegio.

Hasta las primeras horas de la tarde, las autoridades no habían confirmado si estos documentos o equipos fueron afectados por las llamas.

Tampoco se ha determinado oficialmente la naturaleza exacta del artefacto que provocó la explosión ni las circunstancias en las que habría ingresado al local de votación.

Votación quedó suspendida en el local de Sorochuco

La emergencia obligó a suspender el sufragio en la institución educativa mientras se realizan las acciones de seguridad y evaluación correspondientes.

La situación deja pendiente determinar qué medidas adoptarán las autoridades electorales para los ciudadanos asignados a este centro de votación que no lograron sufragar antes del incidente.

Se espera un pronunciamiento de los organismos electorales y de la Policía Nacional sobre las causas de la explosión, los daños ocasionados y la continuidad del proceso en este local.