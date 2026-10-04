La provincia de Yauli-La Oroya completó la instalación de sus 105 mesas de sufragio a las 9:19 de la mañana de este domingo 4 de octubre, informó la jefa de la ODPE Tarma, Dorkas Gavirondo. La última mesa en quedar habilitada fue la N.° 026001, instalada en la institución educativa José Carlos Mariátegui.

Con este reporte, las tres provincias bajo responsabilidad de la ODPE Tarma —Yauli-La Oroya, Junín y Tarma— alcanzaron también el 100% de instalación, con un total de 429 mesas habilitadas para la jornada de las Elecciones Regionales y Municipales 2026.

En Yauli-La Oroya, 29,762 electores están convocados a las urnas para elegir a un alcalde provincial y nueve alcaldes distritales. Las mesas fueron distribuidas en 18 instituciones educativas de la provincia.

La Oroya concentra la mayor cantidad de electores, con 11,562, seguida por Santa Rosa de Sacco, con 6,109. Luego aparecen Morococha, con 3,287; Yauli, con 2,663, y Paccha, con 1,408.

En el otro extremo, Carhuacayán cuenta con 759 electores, Suitucancha con 810, Chacapalpa con 845 y Marcapomacocha con 1,159. Este último distrito registra una reducción de 367 electores respecto a los 1,526 que figuraban en las elecciones del 12 de abril, debido a la depuración del padrón electoral.

Las mujeres son mayoría en la provincia, con 15,113 electoras frente a 14,649 varones. El grupo de 18 a 29 años reúne alrededor de 7,000 ciudadanos, mientras que 21,130 tienen secundaria como principal grado de instrucción. Además, 21,533 electores figuran como solteros.