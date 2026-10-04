El uso de celulares y otros dispositivos electrónicos tendrá nuevas reglas en los colegios de Junín. Las instituciones educativas deberán establecer restricciones durante las actividades académicas e incorporar procedimientos específicos en sus reglamentos internos.

La regulación tiene como finalidad reducir las distracciones durante las clases, favorecer los aprendizajes y promover un uso responsable de la tecnología entre los estudiantes.

Colegios deberán establecer sus propios protocolos

Walter Oré, director de la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) Huancayo, explicó que la disposición no busca eliminar el uso de la tecnología, sino establecer condiciones para evitar que interfiera con las actividades educativas.

“No está mal la tecnología, pero hay que hacer un uso adecuado de la misma. Cada institución educativa deberá incorporar estas disposiciones en su reglamento interno y establecer protocolos conocidos por padres, docentes y alumnos”, señaló.

La Ley N.° 32385 regula el uso de teléfonos celulares y dispositivos electrónicos similares en las instituciones y programas de Educación Básica. El planteamiento normativo contempla restricciones durante las clases y excepciones vinculadas a actividades pedagógicas planificadas, razones de salud o situaciones de emergencia.

Medidas ante el uso indebido dependerán de cada colegio

Oré indicó que cada institución deberá definir, dentro del marco normativo, la forma en que aplicará las restricciones y las medidas correctivas frente a un eventual incumplimiento.

El funcionario recordó que anteriormente algunos colegios optaban por retener temporalmente los equipos cuando eran utilizados de manera indebida y posteriormente los entregaban a los padres de familia.

“Todos los estudiantes tienen un dispositivo móvil. El detalle estaba en que no había algo que ayude a que se regule el uso responsable de estos dispositivos”, manifestó.

Padres advierten que celulares también cumplen una función educativa

Desde la Asociación de Padres de Familia, Ángel Huarcaya consideró que la regulación puede contribuir a mejorar la atención en las aulas, aunque señaló que deben contemplarse las distintas realidades de los estudiantes.

Indicó que algunos escolares utilizan sus celulares para acceder a actividades virtuales cuando no disponen de una computadora, además de emplearlos para mantener comunicación con sus padres.

“Por un lado es bueno y por otro lado no, porque también el Ministerio de Educación se contradice”, sostuvo Huarcaya.

El alcalde escolar distrital de El Tambo, Arón Medardo, también respaldó una regulación del uso de los dispositivos.

“El problema no es el celular, el problema es el uso inadecuado del celular durante las actividades educativas”, afirmó.

Clases en Junín culminarán como máximo el 4 de diciembre

Otro cambio previsto para el cierre del año escolar será la modificación del calendario académico en Junín.

Walter Oré informó que las actividades lectivas deberán concluir como máximo el 4 de diciembre de 2026, debido a las medidas preventivas adoptadas ante el riesgo de fuertes precipitaciones que podrían afectar a la región.

Inicialmente, las actividades educativas estaban programadas para extenderse hasta mediados de diciembre.

Para cumplir con los días previstos en el calendario escolar, la UGEL reorganizará una semana de gestión programada inicialmente para octubre y la trasladará a diciembre.

Docentes continuarán labores después del cierre de clases

La directora de la Dirección Regional de Educación de Junín (DREJ), Silvia Astete, confirmó que la modificación busca proteger la integridad física, la salud y el bienestar de estudiantes, docentes y demás integrantes de la comunidad educativa.

Una vez culminadas las clases presenciales, los docentes continuarán desarrollando labores de gestión, programación y elaboración de documentos administrativos hasta completar los días de gestión establecidos para el año escolar.

Los directores de las instituciones educativas deberán adecuar su planificación y comunicar los cambios a los estudiantes y padres de familia.

“Todos los esfuerzos que se están realizando son para mejorar los aprendizajes de los estudiantes y también para mejorar la convivencia escolar”, sostuvo Oré.