Unas 20 hectáreas de cobertura vegetal habrían sido consumidas por incendios forestales registrados en Hualhuas durante los últimos días. El alcalde distrital, Jonny Zárate, informó que el último siniestro, que se extendió por cinco días en los parajes Córdova e Ichapuquio, afectó entre 15 y 16 hectáreas, a las que se suman otras tres o cuatro hectáreas quemadas el pasado 7, 8 y 9 de septiembre en el barrio Misihuaño. El fuego finalmente fue controlado ayer con apoyo de brigadas y pobladores, además de la lluvia registrada en la zona.

El daño no solo se mide en hectáreas. El jefe de Gestión del Riesgo de Desastres de la Red de Salud Valle del Mantaro (RSVM), Luis Meza, advirtió que la exposición al humo puede provocar intoxicaciones y problemas respiratorios, dependiendo de la cercanía y el tiempo de exposición. Durante las labores de control, brigadistas atendieron a pobladores y bomberos por deshidratación, cansancio y heridas menores. “Hay que sensibilizar a la población que tienen que tener controlados la quema de pastizales, o de preferencia no hacerlo”, señaló frente a la posibilidad de que el fuego haya sido originado por el ser humano, tema que deberá ser investigado.

El alcalde Zárate señaló además que en la zona afectada existen especies como perdices, zorros y venados, que se desplazaron hacia sectores más altos para escapar del fuego. Ante ello, anunció que se coordinará con la Dirección Regional de Agricultura y Serfor para evaluar los daños y definir acciones de recuperación de la cobertura vegetal y las áreas agrícolas afectadas.

Desde el Colegio de Ingenieros de Junín, su decano Nilo Fernández anunció la conformación de un comité técnico integrado por especialistas de los capítulos Forestal, Ambiental y Agronómica, que realizará una evaluación preliminar de los daños al ecosistema. “Vamos a estar acompañando para brindar el apoyo correspondiente y, posteriormente, plantear medidas de mitigación, remediación y restauración que puedan ser asumidas por las autoridades”, afirmó.

La RSVM reportó además incendios en distintos puntos de la región, entre ellos Comas, Santo Domingo de Acobamba, Chilca, Apata, Tres de Diciembre y Cochas Grande, mientras brigadas y bomberos enfrentan una limitada disponibilidad de unidades. Meza recordó que muchas emergencias se originan cuando se realizan quemas agrícolas que se salen de control. “Ahora, como está haciendo mucho calor y estamos en ciertas temporadas de sequía, todas las hojas se vuelven combustible”, explicó.

Por otro lado, un incendio consumió el pasto seco del Depósito Municipal de Huancayo, ubicado entre las calles Huancavelica y Piura y puso en peligro una veintena de vehículos aparcados en su interior. Gracias a la intervención de los bomberos de Huancayo, policías, serenos y voluntarios se logró controlar el siniestro que al parecer se inició por efecto del intenso calor que soporta el valle del Mantaro, según informó el primer jefe de los bomberos Kit Záforas. Los encargados del canchón retiraron a tiempo los vehículos que estaban más próximos a las llamas a pesar de que la densa humareda entorpecía la visibilidad en la zona.