El actual jefe de la Región Policial Junín, el General PNP César Calero Cisneros indicó que hasta las 8:30 de la mañana ya estaban instaladas alrededor del 90% de las mesas de votación. Afirmó que unos 2400 efectivos han salido para custoriar las elecciones en la región Junin y brindar seguridad a los electores.

También indicó que existe suficiente personal táctico para brindar apoyo de darse alguna situación de emergencia.

De otro lado, señaló que por el día de hoy, no se realizarán detención de electores por requisitorias, salvo delitos flagrantes.

“La ley electoral es clara: antes durante y después de las elecciones no habran detenciones. Sin embargo, estamos atentos a cualquier flagrante delito en donde la ley sí permite la detención y comunicar al Ministerio Público para inciar las diligencias inmediatas y se den también las granatías que deben tener las víctimas”, indicó el jefe de la Región Policial Junín.

Calero Cisneros señaló también que las Fuerzas Armaddas están apoyando en los locales de votación en la provincia de Chanchamayo y Satipo.

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