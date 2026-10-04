Las cifras fueron difundidas durante la jornada electoral, en la que se eligen 13,148 autoridades subnacionales.
Las cifras fueron difundidas durante la jornada electoral, en la que se eligen 13,148 autoridades subnacionales.

El Ministerio Público informó que, hasta el momento, se han registrado 153 ocurrencias y 33 personas detenidas en distintas regiones del país durante las Elecciones Regionales y Municipales 2026 (ERM 2026), realizadas este domingo 4 de octubre.

Según el organismo, los casos reportados comprenden presuntos delitos como coacción y expendio de bebidas alcohólicas.

Las cifras fueron difundidas a través de la cuenta oficial del Ministerio Público en la plataforma X.

Asimismo, Alfonso Barrenechea, coordinador de las Fiscalías de Prevención del Delito, y Brenda Belleza, gerenta del Observatorio de Criminalidad de la institución, dieron cuenta de las incidencias y detenciones registradas durante la jornada electoral.

En estos comicios, los ciudadanos elegirán a un total de 13,148 autoridades subnacionales, entre gobernadores y vicegobernadores regionales, consejeros regionales, alcaldes y regidores provinciales y distritales.

Las mesas de sufragio fueron habilitadas desde las 7:00 a. m. hasta las 5:00 p. m., con el objetivo de facilitar la participación de los electores en todo el territorio nacional.

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