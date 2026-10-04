El Ministerio Público informó que, hasta el momento, se han registrado 153 ocurrencias y 33 personas detenidas en distintas regiones del país durante las Elecciones Regionales y Municipales 2026 (ERM 2026), realizadas este domingo 4 de octubre.
Según el organismo, los casos reportados comprenden presuntos delitos como coacción y expendio de bebidas alcohólicas.
Las cifras fueron difundidas a través de la cuenta oficial del Ministerio Público en la plataforma X.
Asimismo, Alfonso Barrenechea, coordinador de las Fiscalías de Prevención del Delito, y Brenda Belleza, gerenta del Observatorio de Criminalidad de la institución, dieron cuenta de las incidencias y detenciones registradas durante la jornada electoral.
En estos comicios, los ciudadanos elegirán a un total de 13,148 autoridades subnacionales, entre gobernadores y vicegobernadores regionales, consejeros regionales, alcaldes y regidores provinciales y distritales.
Las mesas de sufragio fueron habilitadas desde las 7:00 a. m. hasta las 5:00 p. m., con el objetivo de facilitar la participación de los electores en todo el territorio nacional.
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