El Ministerio Público informó que, hasta el momento, se han registrado 153 ocurrencias y 33 personas detenidas en distintas regiones del país durante las Elecciones Regionales y Municipales 2026 (ERM 2026), realizadas este domingo 4 de octubre.

Según el organismo, l os casos reportados comprenden presuntos delitos como coacción y expendio de bebidas alcohólicas.

Las cifras fueron difundidas a través de la cuenta oficial del Ministerio Público en la plataforma X.

Asimismo, Alfonso Barrenechea, coordinador de las Fiscalías de Prevención del Delito, y Brenda Belleza, gerenta del Observatorio de Criminalidad de la institución, dieron cuenta de las incidencias y detenciones registradas durante la jornada electoral.

En estos comicios, los ciudadanos elegirán a un total de 13,148 autoridades subnacionales, entre gobernadores y vicegobernadores regionales, consejeros regionales, alcaldes y regidores provinciales y distritales.

🚨 #LoÚltimo | Durante las Elecciones Regionales y Municipales 2026 se registran, hasta el momento, 153 ocurrencias y 33 detenidos en distintas regiones del país. Los casos comprenden presuntos delitos como coacción y expendio de bebidas alcohólicas. https://t.co/jMy9VdGDQQ — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) October 4, 2026

Las mesas de sufragio fueron habilitadas desde las 7:00 a. m. hasta las 5:00 p. m., con el objetivo de facilitar la participación de los electores en todo el territorio nacional.

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