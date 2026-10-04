El candidato a la Municipalidad de Lima por Somos Perú, Carlos Bruce, llegó al sector Nueva Esperanza, en el distrito Villa María del Triunfo, donde compartió un desayuno electoral e invocó a la ciudadanía a acudir a las urnas.

Hoy se realizan las Elecciones Regionales y Municipales 2026 en Perú. Un total de 26.314.724 electores están habilitados para acudir a las urnas y elegir a las autoridades que asumirán funciones durante el periodo 2027-2030.

Carlos Bruce sostuvo que la democracia debe seguir su curso y señaló que eligió esta zona para conocer de cerca la realidad de sus habitantes y plantear acciones orientadas a mejorar la calidad de vida, con especial atención a servicios básicos como agua y desagüe.

Durante la actividad, el candidato también protagonizó un curioso momento cuando un pequeño perro de color gris se acercó hasta la mesa donde compartía con su equipo de campaña. El animal se paró en dos patitas para llamar la atención de los presentes y Bruce, al percatarse de la situación, pidió un trozo de comida a una de sus acompañantes.

El candidato se levantó de su asiento y se inclinó hacia el can para entregarle algunos alimentos, en una escena que fue captada por las cámaras de televisión. El perrito recibió la comida y permaneció junto a la mesa durante algunos instantes.

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