Cuando una empresa no puede pagar sus deudas (insolvencia) pide al Indecopi entrar a un proceso concursal para negociar con sus acreedores (a quienes debe) para buscar una salida y seguir operativa.

Al respecto, el Radar Concursal de Almerco Abogados señala que el mapa concursal peruano muestra una importante presencia de empresas que avanzan hacia procesos de disolución y liquidación.

Entre el 15 agosto y el 15 de septiembre 2026, el 31.3% de las juntas de acreedores (a nivel nacional) optó por procesos de liquidación de la empresa (para poder cobrar). Entre los casos identificados está Radio Miraflores S.A. en Liquidación.

Sectores

El reporte legal también advierte del endurecimiento en las posturas de los acreedores dentro del Indecopi. “Un ejemplo crítico es el de San Simón Equipos S.A., cuya junta de acreedores debió someter a votación un cambio drástico de destino: pasar de un plan de reestructuración patrimonial inicial a una disolución y liquidación definitiva, ante la imposibilidad de sostener la deuda”, precisa.

Actualmente, el ingreso de nuevas empresas a la base concursal reporta una fuerte concentración en sectores clave como tecnología, servicios, minería y construcción.

Para los especialistas en finanzas, esos indicadores plantean un escenario en el que las empresas en crisis necesitan demostrar con mayor claridad su capacidad de recuperación y generación de flujos para sostener una negociación con sus acreedores.

Richard Almerco Soto, especialista en derecho concursal y reestructuración patrimonial, explica que la reestructuración parte de la voluntad de los accionistas y de una visión de largo plazo para recuperar la viabilidad del negocio.

El especialista señala que una empresa en funcionamiento puede tener un mayor valor económico que sus activos sometidos a liquidación.

“Por ello, antes de negociar con los acreedores, accionistas, administración y consultores deben identificar qué aspectos de la organización, operación, finanzas o estructura patrimonial requieren ser corregidos” precisa.