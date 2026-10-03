La Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Leoncio Prado, a cargo del fiscal adjunto provincial, Roy Robles Rafaele logró una sentencia condenatoria de 10 años de pena privativa de la libertad efectiva contra Tony Bravo (37), como autor del delito contra la libertad sexual, en la modalidad de tocamientos indebidos en menor de edad con agravantes que previamente fue declarado como juicio nulo. El Juzgado Penal también fijó el pago de S/ 2,000 por concepto de reparación civil a favor de la víctima.

Los hechos ocurrieron en una vivienda ubicada en el jirón José Olaya, en el distrito de Castillo Grande, Tingo María. Según la acusación fiscal, las agresiones se produjeron de manera continuada entre los años 2014 y 2016, cuando la agraviada de iniciales M.L tenía entre 7 y 9 años. El sentenciado aprovechaba los momentos en que la madre de la menor salía a trabajar para realizar los tocamientos y mostrarle contenido pornográfico, además de amenazarla para evitar que contara lo sucedido.

VÍCTIMA CONFIESA

La madre de la menor tomó conocimiento de los hechos el 2 de abril de 2018, cuando su hija le confesó sobre los tocamientos que sufría desde los 7 años. Tras confrontar y expulsar de inmediato al agresor de su domicilio, la progenitora acudió a las autoridades policiales para interponer la denuncia penal correspondiente.

Durante el juicio oral, la Fiscalía sustentó los elementos probatorios que permitieron acreditar la responsabilidad penal del acusado. Entre ellos, destacó la Prueba Anticipada en Cámara Gesell, la pericia psicológica practicada a la menor y los testimonios incorporados al proceso, elementos que permitieron demostrar la coherencia y consistencia del relato de la agraviada.

El representante de la fiscalía sostuvo la acusación durante el proceso y acreditó la responsabilidad del sentenciado, contribuyendo a la protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes frente a delitos contra su libertad e integridad sexual.