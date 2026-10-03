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La Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE) Yarowilca culminó el traslado del material electoral a los 47 locales de votación de las provincias de Yarowilca y Lauricocha, donde este domingo se desarrollarán las Elecciones Regionales y Municipales.

El material fue transportado por vía terrestre en vehículos acondicionados y bajo el resguardo de efectivos de la Policía Nacional del Perú. El despliegue contó además con el acompañamiento de fiscalizadores del Jurado Electoral Especial (JEE) de Yarowilca y personal de la ODPE.

El traslado comenzó a las 4:00 de la madrugada del viernes 2 de octubre y priorizó los distritos más alejados de la sede de la ODPE, entre ellos Queropalca y Baños, ubicados en la provincia de Lauricocha.

COORDINACIÓN

Previamente, la jefa de la ODPE Yarowilca, Minerva Paz Rodríguez, coordinó con Provías Nacional las acciones necesarias para garantizar el traslado del material electoral, debido a la ejecución de la obra de mejoramiento de la carretera Huánuco-La Unión, principal vía de acceso a varios distritos de la provincia de Yarowilca.

Estas coordinaciones permitieron que el despliegue se realizara sin interrupciones pese a los trabajos que se ejecutan en esta importante vía.

“En estos momentos los 47 locales de votación de la ODPE Yarowilca cuentan con el material electoral que les corresponde. Además, desde hoy se contará con la presencia permanente de efectivos de la Policía y del Ejército en todos nuestros locales de votación”, resaltó Minerva Paz Rodríguez.

El material electoral comprende cédulas de sufragio, listas de electores, actas electorales, lapiceros, cintas adhesivas, tampones para huellas dactilares y manuales de instrucciones para los miembros de mesa. También incluye sobres plásticos para el traslado de actas, láminas para proteger los resultados y otros elementos necesarios para el desarrollo de la jornada electoral.

En las provincias de Yarowilca y Lauricocha se instalarán 190 mesas de sufragio en 47 locales de votación, distribuidos en 15 distritos y 17 centros poblados. En estos puntos están habilitados para votar aproximadamente 51 540 electores.

La jefa de la ODPE Yarowilca recordó que la jornada de votación se desarrollará de 7:00 de la mañana a 5:00 de la tarde. Asimismo, precisó que los miembros de mesa, tanto titulares como suplentes, deberán acudir a sus respectivos locales a las 6:00 de la mañana para participar en la instalación de las mesas de sufragio.