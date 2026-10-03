A pocos días de las Elecciones Regionales y Municipales 2026, los candidatos al Gobierno Regional de Ica ingresaron a la etapa final de la campaña electoral con mítines, caravanas, concentraciones y actividades partidarias en diferentes puntos de la región. Luego de varias semanas de recorridos por mercados, centros de abastos, calles, barrios y distritos, las organizaciones políticas concentraron sus últimos esfuerzos en los denominados cierres de campaña.

Candidatos al GORE Ica

Uno de los primeros en realizar esta actividad fue Alonso Navarro Cabanillas, candidato de Acción Popular, quien el 25 de septiembre encabezó su cierre de campaña en la explanada del mercado La Palma, en la provincia de Ica. El postulante estuvo acompañado por integrantes de su organización política y durante las últimas semanas también participó en actividades de cierre de candidatos de Acción Popular que postulan a alcaldías provinciales y distritales en otras jurisdicciones de la región.

Durante sus actividades finales, Navarro Cabanillas difundió como parte de su propuesta la generación de oportunidades para los habitantes de Ica y para quienes llegaron a la región desde diferentes partes del país. Su campaña también incluyó reuniones y recorridos en distintos sectores.

El 29 de septiembre, la explanada del mercado La Palma volvió a convertirse en escenario de otro cierre de campaña. Esta vez correspondió a Miguel Ángel Elías Ávalos, candidato al Gobierno Regional de Ica por Fuerza Popular. La actividad congregó a simpatizantes y ciudadanos de diferentes provincias, en una jornada que su agrupación presentó como el cierre de un recorrido electoral por la región. Centró parte de su mensaje final en temas vinculados con la transparencia y la honestidad en la administración pública.

Un día después, el 30 de septiembre, César Carranza Falla, candidato de Alianza para el Progreso, realizó su cierre de campaña también en la explanada del mercado La Palma. Durante sus últimas actividades proselitistas, Carranza puso énfasis en cuestionar la relación entre el poder político y determinados intereses económicos. Entre sus mensajes finales sostuvo que la política no debería estar al servicio de contratistas y planteó la necesidad de transparentar el origen del financiamiento de las campañas.

Ese mismo 30 de septiembre, Javier Hermógenes Cornejo Ventura, candidato de Renovación Popular, desarrolló su cierre en la avenida Matías Manzanilla, en la ciudad de Ica. La actividad contó con la participación de candidatos de su organización que postulan a diferentes municipalidades de la región y tuvo como uno de sus principales atractivos la presentación de la agrupación musical Corazón Serrano.

Durante la jornada, Cornejo agradeció a sus simpatizantes por el respaldo recibido durante la campaña y destacó los recorridos realizados por diferentes sectores de Ica. El candidato vinculó su mensaje final con propuestas relacionadas con oportunidades, trabajo y desarrollo regional, mientras sus seguidores participaron en la concentración organizada por su agrupación política.

La jornada del 1 de octubre también estuvo marcada por varios cierres de campaña. Javier Gallegos Barrientos, candidato al GORE Ica por Progresemos, realizó su actividad final en la explanada del mercado La Palma, en la provincia de Ica. El postulante había desarrollado previamente actividades en otras jurisdicciones de la región, entre ellas San Clemente, en la provincia de Pisco, donde su organización política congregó a militantes y simpatizantes en la Plaza de Armas.

La campaña de Gallegos Barrientos también tuvo presencia en Chincha y otras localidades, como parte de una estrategia de recorrido por las diferentes provincias de Ica.

Otro de los candidatos a ser el próximo gobernador regional de Ica, que realizó su cierre en la provincia de Ica, fue Juan Enrique Mendoza Uribe, de Somos Perú. Su actividad se desarrolló ayer en la avenida José Matías Manzanilla. El evento estuvo acompañado por presentaciones musicales de Armonía 10 y Barrio Fino, además de la concentración de simpatizantes de su organización.

Mendoza Uribe utilizó esta última actividad para cerrar su recorrido electoral y presentar nuevamente sus propuestas ante los asistentes. La convocatoria incluyó un mitin y una jornada de cierre con participación musical, en una modalidad que también fue utilizada por otras organizaciones durante los últimos días de campaña.

Por su parte, Víctor Leonel Llacsa Saravia, candidato del Partido Popular Cristiano, programó para el 1 de octubre una caravana partidaria que tuvo como punto de concentración el parque Víctor Raúl Haya de la Torre, en la urbanización San Luis. Su organización también desarrolló actividades durante las semanas previas en diferentes sectores de la región, como parte de la campaña para el Gobierno Regional de Ica.

En esta etapa final también se encuentran José Arturo Gutiérrez Aures, candidato de la alianza electoral Venceremos, y Noemí Mirian Alderete Fernández, candidata de Podemos Perú, quienes realizaron actividades proselitistas durante las semanas de campaña y recorrieron distintos sectores de la región para presentar sus propuestas.

De esta manera, los nueve candidatos que participan en la contienda por el Gobierno Regional de Ica llegaron a los últimos días de campaña después de participar en recorridos, reuniones, mítines y debates. Los temas planteados durante estas semanas estuvieron relacionados con seguridad ciudadana, recursos hídricos, saneamiento, salud, educación, infraestructura, turismo, desarrollo económico y prevención de riesgos, entre otros asuntos de interés regional.

Cabe señalar que, un total de 722 mil 443 electores del departamento de Ica (361 094 son hombres y 361 349 son mujeres), se encuentran hábiles para sufragar en las Elecciones Regionales y Municipales (ERM 2026) de este domingo 4 de octubre, de acuerdo con el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec).

En la provincia de Ica se registran 331 466 votantes; en Chincha, 188 465; en Pisco, 125 833; en Nasca, 63 701; y en Palpa, 12 978 electores. Asimismo, según la ODPE Ica, son 145 los locales de votación en Ica, Palpa y Nasca, habilitados para el proceso electoral.

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