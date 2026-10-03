La alcaldesa encargada del distrito de Tate, Karim Vilca Hernández, denunció ante la Policía Nacional un presunto hurto ocurrido en un ambiente del despacho de Alcaldía, luego de advertir que cuatro personas habrían ingresado durante la madrugada del 25 de septiembre y retirado cajas, bolsas, costales y botellas.

El caso fue puesto en conocimiento de las autoridades y, según lo señalado durante una conferencia de prensa, la carpeta ya se encuentra en la Fiscalía.

Denuncia policial

Vilca Hernández asumió funciones el 14 de septiembre, tras recibir la credencial correspondiente, debido a que el alcalde Félix Ramos se encuentra de licencia por su participación en las elecciones.

Según relató, desde su llegada tuvo dificultades para acceder al despacho de Alcaldía, debido a que no recibió inicialmente las llaves del ambiente. La autoridad señaló que solicitó reiteradamente el acceso y que incluso mantuvo conversaciones con el anterior alcalde para obtener las llaves.

El hecho fue advertido por la alcaldesa alrededor de las 9 de la mañana del viernes 25 de septiembre, cuando ingresó a la municipalidad y observó restos de polvo y tierra sobre un sector de su escritorio. Al considerar que la cantidad de suciedad no correspondía con sus actividades habituales, decidió revisar las cámaras de seguridad. Según su declaración, al retroceder las grabaciones pudo observar que, aproximadamente a las 5:40 de la madrugada, un grupo de personas ingresó a las instalaciones y posteriormente salió del área correspondiente a la Secretaría de Alcaldía.

La alcaldesa afirmó que las personas que aparecen en las imágenes habrían ingresado utilizando llaves, debido a que no se observaron puertas forzadas. También sostuvo que, de acuerdo con el procedimiento habitual, el personal de limpieza no tenía acceso independiente al despacho, pues las labores se realizaban bajo su supervisión. En las grabaciones, según su versión, se observa a cuatro trabajadores retirando diversos objetos del ambiente, entre ellos costales, cajas y botellas.

Vilca Hernández precisó que desconoce exactamente qué bienes o documentos se encontraban dentro del ambiente y cuáles habrían sido retirados, debido a que tampoco recibió formalmente la información sobre el contenido de ese espacio al momento de asumir el cargo.

Tras advertir lo ocurrido, la alcaldesa comunicó el hecho a sus regidores, funcionarios y asesor legal. También solicitó la presencia de la jueza de paz para realizar una constatación y posteriormente acudió a la Comisaría de Pachacútec para formalizar la denuncia. La Policía realizó luego una constatación del lugar y, de acuerdo con lo expuesto en la conferencia, los regidores colaboraron en la identificación de algunas de las personas que aparecen en las imágenes.

La autoridad edil indicó que el ambiente involucrado permanece cerrado y bajo llave, por recomendación de su asesor legal, debido a que los hechos se encuentran en investigación.

También señaló que las cámaras utilizadas como evidencia posteriormente dejaron de mostrar imágenes, situación que motivó la intervención de un técnico para determinar lo ocurrido con el sistema de videovigilancia.

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