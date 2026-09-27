Los candidatos que participan en las Elecciones Regionales y Municipales 2026 en Ica participaron, el 24 y 25 de septiembre, en dos jornadas de debate organizadas por el Colegio de Periodistas del Perú – Consejo Departamental de Ica y el Colegio de Ingenieros del Perú – Consejo Departamental de Ica.

Candidatos al GORE Ica

La primera jornada se desarrolló el jueves 24 de septiembre y estuvo destinada a los candidatos que aspiran a ocupar el Gobierno Regional de Ica. El encuentro permitió que los participantes expusieran sus propuestas y planteamientos en torno a algunos de los principales desafíos que enfrenta la región.

En esta primera fecha participaron Juan Mendoza Uribe, José Gutiérrez Aures, César Carranza Falla, Miguel Ángel Elías Ávalos, Víctor Llacsa Saravia, Noemí Alderete Fernández y Javier Cornejo Ventura.

El debate tuvo como ejes principales los recursos hídricos y el saneamiento, la gestión del riesgo de desastres y el turismo sostenible. Para el desarrollo de estos temas se contó también con la participación de especialistas técnicos, quienes aportaron información y elementos de análisis relacionados con cada uno de los ejes planteados.

La jornada permitió que los candidatos presentaran sus propuestas ante la ciudadanía en un espacio destinado al intercambio de ideas y a la exposición de sus planteamientos frente a problemáticas vinculadas al desarrollo regional.

Candidatos a la alcaldía de Ica

Al día siguiente, viernes 25 de septiembre, se realizó la segunda jornada del debate electoral, esta vez con la participación de los candidatos a la alcaldía de la Municipalidad Provincial de Ica.

En esta fecha participaron Leydy Loayza Mendoza, Rubén Ayarza Sairitupac, Rómulo Triveño García, Dora Simeón Espinoza, Emma Mejía Venegas, Fredy Condori Flores, Milton Alca Gutiérrez y José Luis Gálvez Chávez.

La segunda jornada mantuvo como ejes de discusión los recursos hídricos y saneamiento, la gestión del riesgo de desastres y el turismo sostenible, temas que fueron abordados desde la perspectiva de las competencias y desafíos que enfrenta la provincia de Ica.

Los candidatos tuvieron la oportunidad de presentar sus propuestas y responder a los temas planteados durante el encuentro, en una jornada que también contó con el aporte técnico de especialistas.

La actividad buscó acercar a la ciudadanía las posiciones y planteamientos de los postulantes a la Municipalidad Provincial de Ica, en un contexto electoral en el que los electores deberán definir a las próximas autoridades regionales y municipales.

Las dos jornadas fueron organizadas por el Colegio de Periodistas del Perú – Consejo Departamental de Ica a cargo de la decana, Mag. Massiel Anyosa, y el Colegio de Ingenieros del Perú – Consejo Departamental de Ica, con su decano, Ing. Ángel Rosan Huanca Borda, instituciones que destacaron la participación de los candidatos, especialistas y asistentes.

📲 Únete al canal oficial de Diario Correo en WhatsApp y recibe en tu celular las noticias más importantes del Perú y el mundo, alertas de último minuto y las portadas del día, todo de forma rápida y confiable. No te quedes fuera de la información.

Súmate aquí: 👉 https://whatsapp.com/channel/0029Vb7TiRS9cDDcPrLTPY0z

VIDEO RECOMENDADO