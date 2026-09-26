La Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE) Ica habilitará este domingo 27 de setiembre 31 locales para desarrollar la segunda jornada de capacitación presencial dirigida a los miembros de mesa que aún no han participado en las jornadas de preparación, con miras a las Elecciones Regionales y Municipales (ERM) 2026.

Capacitación electoral

La actividad se desarrollará de 8:00 a. m. a 1:00 p. m. Durante la jornada, los miembros de mesa titulares y suplentes recibirán orientación de especialistas de la ONPE sobre las funciones que deberán cumplir durante las etapas de instalación, sufragio y escrutinio. Asimismo, realizarán ejercicios prácticos con materiales electorales similares a los que emplearán el día de los comicios.

El jefe de la ODPE Ica, Villadigno Zárate, invocó a los miembros de mesa que aún no han participado en las jornadas de capacitación a acudir este domingo, a fin de reforzar sus conocimientos sobre los procedimientos electorales y contribuir al normal desarrollo de las elecciones del próximo domingo 4 de octubre.

Los listados completos de los locales donde se desarrollará la jornada de capacitación a nivel nacional pueden ser consultados en el siguiente enlace: https://erm2026.onpe.gob.pe/locales-de-votacion/

Para la jornada electoral, los miembros de mesa deberán presentarse a las 6:00 a. m. para asumir las funciones asignadas. El presidente administrará las cédulas de sufragio; un miembro tendrá a su cargo el control de la lista de electores; y el otro se encargará del ánfora.

De acuerdo con los modelos de cédula que serán utilizados en los comicios, la ONPE ha elaborado diversos materiales de capacitación para orientar a los miembros de mesa. Estos pueden ser consultados y descargados en el siguiente enlace: https://erm2026.onpe.gob.pe/capacitacion/material-de-capacitacion/

Los miembros de mesa que ejerzan el cargo recibirán un incentivo económico de S/ 165,00. Para conocer si un ciudadano ha sido seleccionado como miembro de mesa y consultar su local de votación, puede ingresar a https://consultaelectoral.onpe.gob.pe/. . Si fue seleccionado como miembro de mesa, también podrá descargar su credencial.

Titulares y suplentes

En tanto, mañana domingo 27 de setiembre se realizará la segunda jornada de capacitación dirigida para los miembros de mesa titulares y suplentes que desempeñarán función en las Elecciones Regionales y Municipales – ERM 2026.

La Oficina Descentralizada de Procesos Electorales – ODPE Chincha informó que para la capacitación se habilitarán 28 locales a los que deberán de concurrir los hombres y mujeres para recibir orientación de especialistas sobre las funciones que cumplirán el día de los comicios (4 de octubre), en las etapas de instalación, sufragio y escrutinio.

También se realizarán ejercicios prácticos con materiales electorales similares a los que se usarán en las ERM. El jefe de la ODPE, Edgar Mosqueira, invocó a los miembros de mesa acudir este domingo para reforzar sus conocimientos sobre el proceso electoral.

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