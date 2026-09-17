Los 12 mil 348 ciudadanos sorteados como miembros de mesa en las Elecciones Regionales y Municipales 2026 (ERM 2026) recibirán capacitación presencial este domingo 20 y el próximo 27 de setiembre, como parte de las acciones que desarrolla la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) para garantizar el adecuado desempeño de esta función durante la jornada electoral del 4 de octubre.

Proceso electoral

Las jornadas de capacitación se desarrollarán en 31 locales ubicados en las provincias de Ica, Nasca y Palpa, en el horario de 8:00 a. m. a 1:00 p. m. Los miembros de mesa, tanto titulares como suplentes, podrán acudir a cualquiera de estos puntos para reforzar sus conocimientos y competencias en la conducción de las mesas de sufragio.

Durante las sesiones, especialistas de la ONPE brindarán orientación sobre las tres etapas fundamentales de la jornada electoral: instalación de la mesa, sufragio y escrutinio. Asimismo, los participantes aprenderán el correcto llenado de las actas electorales, la identificación de votos válidos, nulos y en blanco, además de otros procedimientos establecidos en la normativa electoral vigente.

Para facilitar el aprendizaje, los ciudadanos recibirán una cartilla instructiva que explica de manera didáctica las funciones que corresponden al presidente, secretario y tercer miembro de mesa. También tendrán la oportunidad de familiarizarse con el material electoral y realizar ejercicios prácticos de llenado de la hoja borrador y las actas electorales.

Como complemento de la capacitación presencial, los actores electorales tienen a su disposición ONPEduca, plataforma virtual que permite reforzar conocimientos y revisar contenidos relacionados con las funciones que deberán cumplir el día de los comicios.

La ODPE Ica recordó que el domingo 4 de octubre los miembros de mesa titulares y suplentes deberán presentarse en sus respectivos locales de votación a las 6:00 a. m. para participar en la instalación de la mesa. La inasistencia injustificada genera una multa de S/ 275.

Asimismo, los tres ciudadanos que desempeñen el cargo de miembro de mesa el día de los comicios recibirán una compensación económica de S/ 165. Además, quienes hayan cumplido con esta función accederán a un día de descanso remunerado, de acuerdo con las disposiciones correspondientes.

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