Luego que un adolescente de 16 años denunció haber sido víctima de una presunta agresión sexual por parte de sus compañeros del colegio Liceo Naval Almirante Guise, ubicado en el distrito de San Borja, la docente Giovana León aseguró que durante los últimos años se han registrado diversos casos de bullying dentro de ese plantel.

La profesora que labora cerca de 18 años en el colegio Liceo Naval Almirante Guise pidió investigar la presunta agresión sexual contra el estudiante. Además, reveló que varios alumnos han reportado situaciones de bullying , por lo que consideró que existen aspectos de la convivencia escolar que deberían ser revisados por las autoridades.

La maestra refirió que en la medida de lo posible ha intentado intervenir y comunicar a las autoridades hechos preocupantes. “Ha habido bastantes casos de bullying acá. He tenido conocimiento, he tratado de ayudar dentro de mis posibilidades”, dijo.

Giovana León indicó que otros colegas también denunciaron casos aunque en vano. ”Los docentes han hecho la denuncia y no ha habido ningún cambio”, subrayó, por lo que instó a las autoridades investigar todos los antecedentes y circunstancias en que ocurrieron los casos de presunta violencia escolar en dicho plantel.

Es más, la docente aseguró que algunos profesores que reportaron casos que afectaban a los estudiantes, habrían enfrentado presuntas represalias. “Yo nunca he callado”, incidió al tiempo de señalar no teme realizar las denuncias.

“Lamento mucho que esto suceda (presunta agresión sexual a un adolescente), pero a veces uno habla, pero no nos escuchan, más bien se van contra nosotros (...) las represalias (...) si les contara”, manifestó León.

La profesora precisó que el bullying y una agresión sexual son situaciones de distinta gravedad y requieren respuestas específicas. “Hay definitivamente cosas que se deben manejar de una mejor manera”, señaló.

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Giovana León, docente de la institución educativa, al ser consultada sobre si los alumnos usan su posición para presionar a los profesores: "Hay muchas cosas".



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