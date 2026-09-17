El Pleno de la Cámara de Diputados del Congreso de la República sesionará hoy jueves 17 de setiembre para abordar diversos temas de su agenda, entre ellos la interpelación al ministro del Interior, César Astudillo.

De acuerdo con la agenda oficial, César Astudillo deberá dar cuenta al pliego interpelatorio relacionado con las funciones y acciones de su sector.

Así, el ministro del Interior debe responder un pliego de 27 preguntas sobre la seguridad ciudadana y actuación de la PNP; así como el incremento de la ola de violencia, extorsión y sicariato en el país.

Pliego interpelatorio

El primer bloque del pliego de preguntas está relacionado a las acciones desplegadas de su sector para reducir la extorsión, el sicariato y los homicidios agravados.

César Astudillo deberá responder sobre la coordinación del Ministerio del Interior con otras entidades del Estado y recursos presupuestales para los programas de seguridad ciudadana; así como medidas de protección para defensores de derechos humanos y los acuerdos internacionales utilizados para combatir el crimen organizado transnacional.

También deberá explicar sobre los resultados de las investigaciones por secuestros y desapariciones, cifras sobre los patrulleros y vehículos motorizados de la Policía Nacional del Perú que se encuentran operativos y unidades inoperativas.

Astudillo deberá informar sobre las pesquisas en torno a los asesinatos de defensores ambientales y el caso del líder ashéninka Américo Pascual Tumisha.

Empresaria Susana Liliana Saldaña Ramos

Asimismo, el ministro deberá explicar respecto a su relación con la empresaria Susana Liliana Saldaña Ramos, candidata a la Alcaldía de La Victoria por Renovación Popular . Saldaña fue mencionada en una investigación policial por presunto cobro de cupos en Gamarra.

Además, otras preguntas están referidas a el excomandante General de la PNP, Óscar Arriola. El ministro deberá explicar sobre la razón por la que lo mantuvo en el cargo e investigaciones penales registradas contra Arriola.

El pliego interpelatorio también contempla el manejo presupuestal, la búsqueda de Vladimir Cerrón, la designación de Magali Ella Meza Mundaca como directora general de Recursos Humanos del Ministerio del Interior; así como las garantías de independencia de la Policía Nacional en investigaciones complejas relacionadas con figuras políticas o personas cercanas al Gobierno.

Debate

La Junta de Portavoces que preside Óscar Reto, titular de la Cámara de Diputados e integrante de la bancada del Partido del Buen Gobierno, estableció que el tiempo de debate se distribuirá de forma proporcional entre los seis grupos parlamentarios, sin minutos adicionales.

Luis Galarreta

Asimismo, está prevista la invitación al presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, y de los ministros del Interior, César Astudillo, y de Defensa, Rafael Belaunde, para que informen ante la Cámara de Diputados sobre asuntos de sus respectivas carteras.

Durante la sesión también se debatirán mociones orientadas a crear comisiones investigadoras sobre distintos hechos. Una de las propuestas plantea investigar presuntas violaciones de derechos humanos ocurridas durante las protestas desarrolladas entre diciembre de 2022 y febrero de 2026.

Otra moción propone conformar una comisión investigadora para esclarecer los acontecimientos registrados el 25 de abril de este año en Colcabamba, región Huancavelica. Ambas iniciativas forman parte de los asuntos incluidos en la agenda del Pleno.

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