El presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, se reunirá hoy con la bancada de Juntos por el Perú (JPP) para explicar el pedido de delegación de facultades legislativas, a fin de construir acuerdos sobre las medidas solicitadas.

El jefe del gabinete ministerial llegó esta mañana a la sede del Congreso, junto a los ministros del Interior, César Astudillo; de Defensa, Rafael Belaunde; de Justicia y Derechos Humanos, Ernesto Álvarez; de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Mauricio Arnillas; y de Desarrollo Agrario y Riego, Marco Vinelli.

Como se sabe, semanas atrás el premier formalizó la invitación a las bancadas de la Cámara de Diputados a una ronda de diálogo respecto a los lineamientos y alcances de la delegación de facultades solicitada por el Ejecutivo.

Luis Galarreta destacó la importancia de mantener una comunicación y un espacio de trabajo articulado entre ambos poderes del Estado, con la finalidad de garantizar decisiones oportunas en beneficio del país y de la ciudadanía.

En esa oportunidad, el titular de la PCM remarcó la disposición de los ministros de Estado para dialogar con los parlamentarios en torno al sustento de la propuesta del gobierno.

🇵🇪 #PCMInforma | En breve, el presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, se reunirá con la bancada de Juntos por el Perú para explicar el pedido de delegación de facultades legislativas y construir acuerdos sobre las medidas planteadas.



Participarán también los… pic.twitter.com/XJl5Tqde5T — Presidencia del Consejo de Ministros (@pcmperu) September 17, 2026

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