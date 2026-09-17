El presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, se reunirá hoy con la bancada de Juntos por el Perú (JPP) para explicar el pedido de delegación de facultades legislativas, a fin de construir acuerdos sobre las medidas solicitadas.
El jefe del gabinete ministerial llegó esta mañana a la sede del Congreso, junto a los ministros del Interior, César Astudillo; de Defensa, Rafael Belaunde; de Justicia y Derechos Humanos, Ernesto Álvarez; de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Mauricio Arnillas; y de Desarrollo Agrario y Riego, Marco Vinelli.
Como se sabe, semanas atrás el premier formalizó la invitación a las bancadas de la Cámara de Diputados a una ronda de diálogo respecto a los lineamientos y alcances de la delegación de facultades solicitada por el Ejecutivo.
Luis Galarreta destacó la importancia de mantener una comunicación y un espacio de trabajo articulado entre ambos poderes del Estado, con la finalidad de garantizar decisiones oportunas en beneficio del país y de la ciudadanía.
En esa oportunidad, el titular de la PCM remarcó la disposición de los ministros de Estado para dialogar con los parlamentarios en torno al sustento de la propuesta del gobierno.
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