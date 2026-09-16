El Poder Ejecutivo designó a los integrantes de la comisión consultiva del Despacho Presidencial, órgano creado para brindar opinión sobre los asuntos que sean sometidos a consideración de la Presidencia de la República.

La medida fue oficializada mediante una resolución suprema publicada en el boletín del diario El Peruano, en la que se establece la conformación de este órgano consultivo.

Los nuevos integrantes son Clemente Jaime Yoshiyama Tanaka, Arsenio Oré Guardia, José Chlimper Ackerman, Josefina Takahashi Sato y Milagros Álvarez Calderón Larco.

Según la resolución, la comisión consultiva estará a disposición del Despacho Presidencial y emitirá opiniones sobre los temas que le sean consultados, de acuerdo con las funciones establecidas para este órgano.

La norma precisa que el cargo de miembro de la comisión es de carácter ad honorem y de confianza, por lo que no genera vínculo laboral con el Estado.

La resolución suprema señala que la medida se sustenta en la Constitución Política del Perú, la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y las disposiciones que modifican el Reglamento de Organización y Funciones del Despacho Presidencial.

El documento lleva las firmas de la presidenta Keiko Fujimori y del titular del Consejo de Ministros, Luis Galarreta.

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