El senador de Ahora Nación, Jaime Delgado, afirmó que la Cámara de Senadores no puede reincorporar materias que fueron excluidas del pedido de facultades legislativas aprobado por la Cámara de Diputados.

En declaraciones a Canal N, el parlamentario señaló que el artículo 25 del Reglamento del Senado permite a esta cámara aprobar, rechazar o modificar las propuestas remitidas por Diputados, pero establece límites respecto a la incorporación de nuevas materias.

“Lo que no puede hacer, lo dice textualmente el reglamento, es incorporar materias que no hayan sido contenidas en lo aprobado por Diputados”, sostuvo Delgado.

Diputados aprobó 20 submaterias de las 66 solicitadas

La Cámara de Diputados aprobó el martes 6 de octubre el dictamen que delega facultades legislativas al Poder Ejecutivo por 90 días en asuntos vinculados con seguridad ciudadana y la atención del fenómeno El Niño.

El texto aprobado comprende 20 submaterias, mientras que la propuesta original del Ejecutivo desarrollaba 66 ítems distribuidos en ocho grandes materias.

Delgado sostuvo que el Senado no debería utilizar su facultad de revisión para reincorporar los asuntos que quedaron fuera del texto aprobado por Diputados.

“Si se aprobaron 20 temas en la delegación de facultades, no podemos aceptar algunas teorías que dicen: ‘nosotros podemos jalar las 66’. Eso va a ser rechazado”, afirmó.

El Reglamento del Senado establece que esta cámara puede modificar las propuestas legislativas provenientes de Diputados, pero que mediante esas modificaciones no se pueden incorporar materias distintas a las contenidas en la propuesta remitida.

Delgado pide equilibrio entre Diputados y Senado

El legislador consideró que la controversia representa una de las primeras pruebas para el funcionamiento del nuevo Congreso bicameral.

Según Delgado, ambas cámaras deben respetar sus competencias y evitar interpretaciones que coloquen al Senado por encima de la Cámara de Diputados durante el procedimiento legislativo.

“Necesitamos demostrar que tiene que haber un equilibrio entre Diputados y Senadores. No es que Senadores sea el todopoderoso”, manifestó.

Delgado atribuyó parte de la desconfianza surgida entre ambas cámaras a declaraciones de algunos senadores sobre las facultades de revisión de la Cámara Alta.

“Eso finalmente es una reacción, una duda, una desconfianza a partir de declaraciones infelices de algunos parlamentarios, senadores particularmente, que dijeron que el Senado es el todopoderoso y que no importa lo que apruebe Diputados”, señaló.

Debate por alcance de las facultades legislativas

La controversia se produce luego de que sectores parlamentarios plantearan interpretaciones distintas sobre el margen de modificación que tendrá el Senado.

Mientras Delgado y otros legisladores sostienen que no se pueden reincorporar materias eliminadas por Diputados, otras voces han defendido una capacidad más amplia de revisión por parte de la Cámara Alta.

El ministro de Justicia, Ernesto Álvarez, declaró este miércoles que la Cámara de Diputados no puede determinar qué decisiones adopta el Senado y recordó que ambas cámaras cuentan con sus propios reglamentos.

El debate deberá resolverse durante la revisión parlamentaria del texto remitido por Diputados.

Viaje de Keiko Fujimori

Delgado también se refirió al pedido presentado por el Poder Ejecutivo para que la presidenta Keiko Fujimori pueda salir del país en dos viajes oficiales.

El Ejecutivo solicitó autorización para que la mandataria visite El Salvador del 28 al 31 de octubre, donde tiene previsto realizar una visita oficial, y posteriormente viaje a Madrid, España, del 2 al 6 de noviembre, para participar en la XXX Cumbre Iberoamericana de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno.

El senador sostuvo que, debido al contexto de criminalidad, el Ejecutivo debería priorizar las acciones internas de seguridad.

“Todos los días hay asesinatos, crímenes”, manifestó al cuestionar que la mandataria viaje a El Salvador para conocer experiencias relacionadas con seguridad ciudadana.

La invitación de la presidenta a El Salvador fue anunciada a fines de septiembre. El Gobierno señaló que la visita permitiría abordar experiencias de cooperación en seguridad con la administración del presidente Nayib Bukele.