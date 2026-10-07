Clever Johnny López Medina, del partido Podemos Perú, es el virtual alcalde provincial de Pataz (región La Libertad), zona que constantemente es declarada en emergencia por el avance de la minería ilegal.

La nueva autoridad tiene dos sentencias y no cuenta con título universitario.

DETALLES

De acuerdo con la hoja de vida que presentó López ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), tiene dos sentencias firmes por alimentos.

La primera de 2020 fue emitida por el Juzgado de Paz Letrado de Pataz - Tayabamba.

En aquella oportunidad, se declaró fundada en parte la asistencia alimentaria por la suma del 28% de sus haberes por dos menores.

Entre tanto, en 2025, en el mismo juzgado, se declaró fundado en parte la asistencia económica con 400 soles.

De otro lado, López no tiene registrado ningún grado académico en la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU). Sin embargo, en su hoja de vida declaró que ha realizado estudios técnicos para ejercer como profesor de educación primaria.

SUMAS

Al 92.308% de las actas contabilizadas por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), el virtual alcalde tiene 38.013%, es decir, 11,044 votos.

Es la tercera vez en que López Medina postula al cargo de alcalde provincial.

Su primer intento fue en 2018 con el partido Somos Perú, pero quedó en el puesto siete con el 2.755%.

Luego postuló en 2022 con la organización Súmate. Se ubicó en el segundo lugar con 23.176%.