La presidenta de la República, Keiko Fujimori, sostuvo este martes dos reuniones en Palacio de Gobierno con representantes de instituciones vinculadas a la defensa de derechos y la integración regional. La primera cita fue con el defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez Cóndor, mientras que posteriormente recibió a la vicepresidenta del Parlamento Andino, Maali del Pomar.

Durante el encuentro con Josué Gutiérrez, la mandataria abordó asuntos relacionados con la protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos. Según informó la Presidencia de la República, también se trataron aspectos vinculados con la prestación de los servicios públicos y la atención de personas en situación de vulnerabilidad.

Encuentro con representante del Parlamento Andino

La jefa de Estado también se reunió con Maali del Pomar, vicepresidenta del Parlamento Andino, para tratar asuntos institucionales relacionados con este organismo regional. La entidad tiene entre sus objetivos impulsar la integración entre los países que forman parte de la Comunidad Andina.

En las Elecciones Generales 2026 fueron elegidos 15 representantes peruanos ante el Parlamento Andino para el periodo 2026-2031. La delegación está conformada por cinco representantes titulares y diez suplentes.

Entre los titulares figuran Luis Galarreta Velarde, de Fuerza Popular; Percy Fernández Bravo, de Juntos por el Perú; Marcio Bendezú Echevarría, del Partido del Buen Gobierno; Maali del Pomar Saettone, de Renovación Popular; y Jahn Toledo Palomino, del Partido Cívico Obras.

Los representantes suplentes son Rosario Guevara Badillo y Pedro Casanova Saavedra, de Fuerza Popular; Rosario Mori Isuisa y Jorge Manco Zaconetti, de Juntos por el Perú; Pamela Osorio Espinoza y María Nañez Millones, del Partido del Buen Gobierno. También fueron elegidos Guillermo Valdivieso Méndez y Leoncio Merino Durand, por Renovación Popular, además de Ernesto León Díaz y Constantino Loa Ortiz, por el Partido Cívico Obras.