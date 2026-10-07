A pesar de que el escrutinio para definir al próximo alcalde de Lima avanza a cuentagotas y de que el primer lugar de estos comicios se disputa voto a voto, el resultado final en esta jurisdicción sería cuestión de trámite. Así lo estiman especialistas en estadísticas y análisis de datos, quienes dan por triunfador a Renovación Popular.

Al cierre de esta página, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) había contabilizado 24,435 actas de la capital, el 92.729%. Un total de 1,916 actas, el 7.271%, fueron remitidas a los Jurados Electorales Especiales (JEE) para su revisión.

Con este porcentaje de avance, el partido de Rafael López-Aliaga sumaba 1’444,529 votos, el 27.703%, mientras que Avanza País, que postula a la alcaldía de Lima a Francis Allison, contaba con 1’399,551 votos, el 26.841%. La brecha entre ambas organizaciones políticas era de 44,978 votos.

IRREVERSIBLE

Aunque en las actas enviadas a los JEE habría más de 480 mil votos en disputa, estos se distribuirían entre el partido celeste y Allison en tal proporción que se mantendría la brecha entre ambos e, incluso, se ampliaría.

Sobre el tema, el ingeniero de algoritmos y analista de datos Luis Rivera, uno de los primeros que anticipó el triunfo de Keiko Fujimori cuando Roberto Sánchez aún la superaba en el conteo oficial, estimó que “Renovación Popular quedará adelante por aproximadamente una diferencia de 49,131 votos sobre Avanza País (0.88%)”.

“No hay recuento posible de las actas pendientes en el JEE que le den la ventaja a Avanza País en Lima Metropolitana”, sentenció ayer en X.

Similar fue el parecer del matemático y estadístico Mathieu Rojas, quien precisó que el modelo que utiliza da por ganador a Renovación con una ventaja aproximada de 49 mil votos.

El analista de datos Juan Carbajal también estimó una brecha final de 50 mil votos a favor de Renovación.