Partido de Rafael López-Aliaga mantendría la ventaja al final en la capital. Foto: Cesar Bueno@photo.gec
Partido de Rafael López-Aliaga mantendría la ventaja al final en la capital. Foto: Cesar Bueno@photo.gec

A pesar de que el escrutinio para definir al próximo alcalde de Lima avanza a cuentagotas y de que el primer lugar de estos comicios se disputa voto a voto, el resultado final en esta jurisdicción sería cuestión de trámite. Así lo estiman especialistas en estadísticas y análisis de datos, quienes dan por triunfador a .

Al cierre de esta página, la (ONPE) había contabilizado 24,435 actas de la capital, el 92.729%. Un total de 1,916 actas, el 7.271%, fueron remitidas a los Jurados Electorales Especiales (JEE) para su revisión.

Con este porcentaje de avance, el partido de sumaba 1’444,529 votos, el 27.703%, mientras que Avanza País, que postula a la alcaldía de Lima a , contaba con 1’399,551 votos, el 26.841%. La brecha entre ambas organizaciones políticas era de 44,978 votos.

IRREVERSIBLE

Aunque en las actas enviadas a los JEE habría más de 480 mil votos en disputa, estos se distribuirían entre el partido celeste y en tal proporción que se mantendría la brecha entre ambos e, incluso, se ampliaría.

Sobre el tema, el ingeniero de algoritmos y analista de datos Luis Rivera, uno de los primeros que anticipó el triunfo de cuando aún la superaba en el conteo oficial, estimó que “Renovación Popular quedará adelante por aproximadamente una diferencia de 49,131 votos sobre Avanza País (0.88%)”.

“No hay recuento posible de las actas pendientes en el JEE que le den la ventaja a Avanza País en Lima Metropolitana”, sentenció ayer en X.

Similar fue el parecer del matemático y estadístico Mathieu Rojas, quien precisó que el modelo que utiliza da por ganador a con una ventaja aproximada de 49 mil votos.

El analista de datos Juan Carbajal también estimó una brecha final de 50 mil votos a favor de Renovación.

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