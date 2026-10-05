La diputada de Renovación Popular, Roxana Rocha, afirmó que su partido respetará la decisión del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) sobre la candidatura de Rafael López Aliaga, en caso de ganar la alcaldía de Lima.

Según dijo a RPP este domingo 4 de octubre, López Aliaga está tranquilo y espera los resultados oficiales de la ONPE antes de pronunciarse. “Vamos a ser respetuosos de lo que diga el JNE”, señaló.

Como se conoce, López Aliaga postula como primer regidor y el JNE le permitió hacer campaña, luego de que el candidato a la alcaldía, Luis Rubio, renunciara semanas antes de la elección. Rocha añadió que el organismo se pronunciará sobre su caso y sobre otros 134.

La diputada citó el artículo 24 de la Ley Orgánica de Municipalidades, que establece que, ante la ausencia o vacancia del alcalde, asume el teniente alcalde. Según Rocha, ese sería el caso de López Aliaga.

BOCA DE URNA DE DATUM

De acuerdo con el boca de urna de la encuestadora Datum Internacional, Rafael López Aliaga ocupa el primer lugar con 31.2% de los votos.

En el segundo puesto se ubica Francis Allison, con 25.2%, seguido de Carlos Bruce, quien alcanza 15.9%. En cuarto lugar, Daniel Urresti con 8.7%.