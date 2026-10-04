La ONPE presentó la plataforma digital que permitirá consultar el avance de los resultados oficiales de las Elecciones Regionales y Municipales 2026.
El jefe interino de la institución, Bernardo Pachas, explicó que el sistema será actualizado progresivamente hasta completar el cómputo.
“Vamos a presentar el módulo de resultados web, plataforma oficial de la ONPE, por donde mostraremos todos los resultados y el avance de los resultados a lo largo de estos días hasta la culminación total del cómputo”, dijo Pachas.
El funcionario también destacó que se entregó el 100 % del material electoral y reconoció el apoyo del JNE, las Fuerzas Armadas, la PNP, el Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo durante el proceso.
Para ver los resultados, los interesados pueden acceder al sitio web: https://resultadoelectoral.onpe.gob.pe/
Te puede interesar
- Ministro César Astudillo supervisa desde el aire seguridad durante las ERM 2026
- Reggiardo asegura que la Municipalidad de Lima dejará las “puertas abiertas” para la próxima gestión
- ERM 2026: Así acudieron a votar Francis Allison, Carlos Bruce y Rafael López Aliaga (FOTOS)
- ERM 2026: 153 incidencias y 33 detenidos reporta la Fiscalía hasta el momento
- Jefe de la ONPE responde a López Aliaga: “Nosotros no somos ninguna banda criminal”
- Keiko Fujimori votó en San Borja y pidió a ciudadanos participar en las ERM 2026