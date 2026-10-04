La ONPE presentó la plataforma digital que permitirá consultar el avance de los resultados oficiales de las Elecciones Regionales y Municipales 2026.

El jefe interino de la institución, Bernardo Pachas, explicó que el sistema será actualizado progresivamente hasta completar el cómputo.

“Vamos a presentar el módulo de resultados web, plataforma oficial de la ONPE, por donde mostraremos todos los resultados y el avance de los resultados a lo largo de estos días hasta la culminación total del cómputo”, dijo Pachas.

El funcionario también destacó que se entregó el 100 % del material electoral y reconoció el apoyo del JNE, las Fuerzas Armadas, la PNP, el Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo durante el proceso.

Para ver los resultados, los interesados pueden acceder al sitio web: https://resultadoelectoral.onpe.gob.pe/