La presidenta Keiko Fujimori acudió este domingo 4 de octubre a la institución educativa Libertador San Martín, en el distrito de San Borja, para ejercer su derecho al voto durante las Elecciones Regionales y Municipales (ERM) 2026.

Tras sufragar, la mandataria hizo un llamado a los ciudadanos a acudir a las urnas y participar de la jornada electoral.

“Acabo de hacer uso de mi derecho y deber de votar. Es muy importante hacer un llamado a todos los ciudadanos a que acudan a las urnas”, dijo.

Keijko Fujimori señaló que recibió informes de los ministros del Interior, César Astudillo, y de Defensa, Rafael Belaunde, sobre el despliegue de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas en los locales de votación para garantizar el orden durante los comicios.

Asimismo, invocó a los electores a ejercer su voto de manera consciente y elegir a quienes ocuparán los cargos de alcaldes distritales y provinciales, así como de gobernadores regionales.

La jefa de Estado destacó que las nuevas autoridades tendrán un papel importante en la atención de los principales problemas del país y en el trabajo conjunto con el Gobierno.

Finalmente, deseó suerte a los candidatos que participan en estas elecciones, en las que se elegirán 13,148 autoridades subnacionales entre gobernadores y vicegobernadores regionales, consejeros regionales, alcaldes y regidores provinciales y distritales.

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