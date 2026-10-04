Un incendio se registra este domingo 4 de octubre en una zona de vegetación ubicada en el acantilado de la Costa Verde, en Miraflores, cerca de Larcomar y del teleférico del distrito. La emergencia fue reportada a la altura del parque Domodosola mientras se desarrolla la jornada de las Elecciones Regionales y Municipales 2026 y ha generado una columna de humo visible desde distintos puntos de la jurisdicción.

Varias unidades de la Compañía de Bomberos del Perú se trasladaron hasta el lugar para atender el fuego y realizar las labores de control. La emergencia también movilizó a personal del Serenazgo de Miraflores, que acudió al sector para colaborar con la respuesta.

Foto: Julio Reaño /@PHOTO.GEC

En declaraciones a Canal N, el general del Cuerpo General de Bomberos Marco López señaló que el incendio de código 2 se originó en la maleza del acantilado. Sin embargo, las causas todavía permanecen bajo investigación.

López también precisó que la emergencia no generó heridos y que los trabajos de contención podrían durar al menos 2 horas.

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Evalúan apoyo de un helicóptero

Un helicóptero también llegó al sector con la posibilidad de realizar labores de descarga de agua desde el aire. Sin embargo, esta alternativa finalmente fue descartada debido al riesgo de generar un deslizamiento por las características del terreno.

La emergencia llamó la atención de las personas que se desplazaban por el distrito para acudir a sus locales de votación. Vecinos de la zona también solicitaron la intervención de los equipos de emergencia ante la presencia de la columna de humo.

Foto: Julio Reaño /@PHOTO.GEC