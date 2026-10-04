El 28.3% de los miembros de mesa seleccionados para las Elecciones Regionales y Municipales 2026 (ERM 2026) tiene menos de 30 años, informó la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) a través del documento Analítica Electoral 6: “Miembros de mesa ERM 2026: selección y participación”.
Según el estudio, los menores de 30 años constituyen más de la cuarta parte de los miembros de mesa sorteados. En tanto, el grupo de adultos mayores de 60 años representa el 8.6% del total.
Los demás grupos etarios están conformados por personas de 30 a 39 años (22.2%), de 50 a 59 años (20.8%) y de 40 a 49 años (20.1%).
Asimismo, el informe señala que el 54% de los miembros de mesa seleccionados son hombres, mientras que el 46% son mujeres. Para los comicios subnacionales se han sorteado 809,293 miembros de mesa, de los cuales 269,767 son titulares y 539,526 suplentes.
Esta cifra representa un incremento del 60% respecto de las ERM 2022, cuando fueron seleccionados 505,938 miembros de mesa.
Los ciudadanos designados tendrán a su cargo la instalación de las mesas, la identificación de los electores, la entrega de las cédulas de sufragio y el escrutinio de los votos al término de la jornada electoral.
El sorteo de miembros de mesa se realizó el 24 de julio de 2026.