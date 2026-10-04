El 28.3% de los miembros de mesa seleccionados para las Elecciones Regionales y Municipales 2026 (ERM 2026) tiene menos de 30 años, informó la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) a través del documento Analítica Electoral 6: “Miembros de mesa ERM 2026: selección y participación”.

Según el estudio, los menores de 30 años constituyen más de la cuarta parte de los miembros de mesa sorteados . En tanto, el grupo de adultos mayores de 60 años representa el 8.6% del total.

Los demás grupos etarios están conformados por personas de 30 a 39 años (22.2%), de 50 a 59 años (20.8%) y de 40 a 49 años (20.1%).

Asimismo, el informe señala que el 54% de los miembros de mesa seleccionados son hombres , mientras que el 46% son mujeres. Para los comicios subnacionales se han sorteado 809,293 miembros de mesa, de los cuales 269,767 son titulares y 539,526 suplentes.

Esta cifra representa un incremento del 60% respecto de las ERM 2022, cuando fueron seleccionados 505,938 miembros de mesa.

Los ciudadanos designados tendrán a su cargo la instalación de las mesas, la identificación de los electores, la entrega de las cédulas de sufragio y el escrutinio de los votos al término de la jornada electoral.

El sorteo de miembros de mesa se realizó el 24 de julio de 2026.

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