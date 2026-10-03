Una combi de la empresa de transporte San Pedro de Pamplona, conocida como ‘Los Rojitos’, fue atacada a balazos cuando se desplazaba por la avenida San Juan, en la zona de Pamplona Alta, distrito limeño de San Juan de Miraflores (SJM). El ataque dejó heridos al conductor y a su hijastro de cuatro años.

Según las primeras versiones, dos sujetos armados que se movilizaban en una motocicleta interceptaron la unidad y dispararon contra el chofer , pese a que la combi trasladaba pasajeros. El menor se encontraba en el asiento del copiloto al momento del ataque.

Ambos heridos fueron trasladados de emergencia al Hospital María Auxiliadora. De acuerdo con información preliminar, el niño recibió un impacto de bala a la altura del cuello y su estado de salud sería delicado.

Agentes de la Comisaría PNP Pamplona II acudieron al lugar y acordonaron la zona para realizar las diligencias correspondientes. La unidad atacada fue trasladada a la dependencia policial para las pericias respectivas.

Las causas del ataque permanecen bajo investigación. Entre las hipótesis se encuentra un posible caso de cobro de cupos contra la empresa de transporte, aunque esta versión aún no ha sido confirmada por las autoridades.

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