Miles de fieles de todas las edades se congregan hoy en inmediaciones del Santuario de las Nazarenas, en el Cercado de Lima, para acompañar el primer recorrido procesional del año del Señor de los Milagros.

Bajo el lema “Con el Señor de los Milagros y León, abramos el corazón”, los fieles seguirán a la sagrada imagen a través de las avenidas Tacna y Emancipación; los jirones Chancay y Conde de Superunda para luego retornar al Santuario de las Nazarenas por la primera de las vías señaladas, según lo informado por los organizadores.

Las actividades se iniciarán al promediar el mediodía, con una misa celebrada por el cardenal Carlos Castillo. Este año se realizarán cinco recorridos procesionales.

Vías cerradas este sábado

Las restricciones de tránsito estarán vigentes el 3 de octubre entre las 12:00 p. m. y las 9:00 p. m. Las vías que permanecerán cerradas serán:

Avenida Tacna.

Avenida Emancipación.

Jirón Chancay.

Jirón Conde de Superunda.

¿Cómo llegar a Las Nazarenas?

Los usuarios podrán utilizar los servicios regulares y expresos del Metropolitano para llegar a puntos cercanos al recorrido procesional. Las estaciones habilitadas son: España, Quilca y Dos de Mayo.

Desde estos puntos, los pasajeros podrán continuar a pie hacia las zonas por donde avanzará la imagen. En cambio, las estaciones ubicadas en los jirones Lampa y Emancipación permanecerán cerradas durante la procesión.

Corredores Azul y Morado

El corredor Azul contará con cuatro servicios que permitirán acercarse al Centro de Lima. Los pasajeros podrán utilizar:

Servicio 301.

Servicio 303.

Servicio 305.

Servicio 336.

Estas rutas llegarán hasta el cruce de las avenidas Nicolás de Piérola y Tacna, desde donde los usuarios podrán continuar hacia el recorrido. En el caso del corredor Morado, estará disponible el servicio 412, con descenso en el paradero Motupe con prolongación Tacna.

Rutas convencionales

El transporte público convencional también tendrá opciones para acercarse a la zona de la procesión. La ATU informó que 15 rutas autorizadas contarán con paraderos en:

Jirón Virú.

Avenida Francisco Pizarro, a la altura de la prolongación Tacna.

Alrededores de las plazas Ramón Castilla y Dos de Mayo.

Recorrido Procesional del Señor de los Milagros de Nazarenas — sábado 3 de octubre



Recorrido: Tacna, Emancipación, Chancay y Conde de Superunda.



Rogamos a nuestro Señor de los Milagros y a nuestra Santísima Virgen de la Nube, que bendigan esta jornada de fe.#HSMNazarenas pic.twitter.com/c2imoDg3cU — Hermandad del Señor de los Milagros de Nazarenas (@HSMNazarenas) September 17, 2026

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