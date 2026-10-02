El presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, calificó de “radicalismo extremo” la posición de la bancada de Juntos por el Perú (JPP), cuyos integrantes votaron en contra del texto sustitutorio que plantea otorgar facultades legislativas al Poder Ejecutivo en materia de seguridad ciudadana y atención frente al fenómeno El Niño.

En entrevista con RPP, el premier destacó el respaldo de las bancadas Obras, Ahora Nación, Buen Gobierno y Renovación Popular para aprobar la propuesta en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados. Sin embargo, cuestionó que JPP haya planteado inicialmente un dictamen que contemplaba no otorgar ninguna facultad al Ejecutivo. “Las facultades de negar el 100 %; es decir, presentar un dictamen con cero facultades, eso es algo histórico”, sostuvo.

Luis Galarreta también consideró “insuficiente” el texto aprobado , debido a que el pedido original del Ejecutivo contemplaba 66 facultades agrupadas en ocho materias y finalmente quedó limitado a seguridad ciudadana y fenómeno El Niño. “Al recortar un montón de las facultades… es como, para el tema de seguridad, nos den una pistola con agua”, afirmó, al sostener que se necesitan medidas de mayor alcance para enfrentar la criminalidad.

En tanto, en declaraciones a Canal N, el jefe del gabinete ya había cuestionado el alcance del dictamen y lo calificó como “muy recortado”. Señaló que las materias aprobadas no incluyen todos los mecanismos que, a su juicio, requiere el Ejecutivo para enfrentar la inseguridad y atender las emergencias climáticas. No obstante, remarcó: “Con o sin facultades, sí estamos avanzando en varias cosas” , aunque consideró necesarias medidas “mucho más concretas y de mayor magnitud”.

Entre las medidas que el premier planteó incorporar al debate mencionó un marco legal que permita la participación de las Fuerzas Armadas en apoyo a la Policía Nacional durante operativos y en la vigilancia de los penales. También propuso fortalecer las capacidades de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI) y establecer medidas frente a las bandas dedicadas a la extorsión y el sicariato.

Respecto al fenómeno El Niño, Galarreta señaló que fueron excluidas del texto aprobado algunas medidas de flexibilización burocrática destinadas a agilizar la titulación de tierras agrícolas, la ejecución de obras de saneamiento y el apoyo a las micro y pequeñas empresas. Según explicó, el Ejecutivo requiere mecanismos que permitan una respuesta más rápida ante eventuales impactos climáticos.

Finalmente, el presidente del Consejo de Ministros afirmó que el Gobierno de Keiko Fujimori respetará las decisiones que adopten la Cámara de Diputados y posteriormente el Senado.