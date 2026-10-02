La tarde del último viernes se registró una colisión de trenes en la vía férrea a Machu Picchu (Cusco), ocasionando la suspensión de salidas y retornos desde y hacia la maravilla mundial peruana.

“PeruRail informa que debido a un incidente ocurrido hoy, aproximadamente a las 13:25 horas , entre un tren de Inca Rail y un tren de PeruRail a la altura de Pampacahua, en el tramo Ollantaytambo - Machu Picchu, la circulación de trenes en la vía se encuentra suspendida, por indicación del concesionario de la vía, FTSA”, señala un comunicado al respecto.

Esta situación genera retrasos en los servicios programados, mientras se realizan las acciones necesarias para restablecer la circulación ferroviaria.

De acuerdo a lo reportado, no se han registrado daños personales.

Esta es toda la información que se tiene hasta el momento, recordemos que anteriormente ya se registraron colisiones de trenes en esta vía, el más grave fue en diciembre pasado, dejando un maquinista fallecido y varios heridos.

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