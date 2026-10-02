Robbie Williams confirmó su regreso a Lima para ofrecer el gran cierre de su gira “Britpop”. El cantante británico se presentará el sábado 12 de diciembre en el Estadio de San Marcos , luego de que el concierto previsto inicialmente para el 24 de setiembre fuera reprogramado.

El artista anunció la nueva fecha a través de sus redes sociales, generando expectativa entre sus seguidores peruanos. De esta manera, el público tendrá una nueva oportunidad de disfrutar del espectáculo con el que Robbie Williams culminará su gira “Britpop”.

Las entradas adquiridas para el concierto del 24 de setiembre serán válidas para la nueva fecha del 12 de diciembre, por lo que los asistentes no necesitarán realizar ningún cambio o trámite adicional. Quienes no puedan acudir podrán solicitar la devolución de su dinero mediante Ticketmaster.

Además, se habilitarán nuevas localidades en las tribunas de Norte, Oriente y Occidente.

Las entradas podrán adquirirse a través de la plataforma Ticketmaster y de manera presencial en las tiendas Wong de La Rambla de San Borja, Benavides y República de Panamá en Miraflores, Plaza San Miguel y Metro de Plaza Norte.

(Foto: @robbiewilliams)

Preventa

La preventa exclusiva con 15 % de descuento para clientes con tarjetas Interbank comenzará el martes 6 de octubre a las 10:00 a. m. y se extenderá hasta las 11:59 p. m. del miércoles 7 de octubre o hasta agotar el stock.

Los precios con descuento serán de S/ 161 para Norte, S/ 323 para Oriente, S/ 475 para Occidente 1, S/ 510 para Occidente Central y S/ 323 para Occidente 2. La venta regular empezará el jueves 8 de octubre, con precios de S/ 185, S/ 371, S/ 545, S/ 585 y S/ 371, respectivamente.

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