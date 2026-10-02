Incendio forestal lleva 24 horas sin ser controlado en Pocsi, Arequipa

El incendio forestal que se inició ayer en el sector de Tuctumpaya, en el distrito de Pocsi, en Arequipa, lleva cerca de 24 horas activo y todavía no ha podido ser controlado. Las llamas continúan afectando la flora y fauna de la zona.

Brigadas del Gobierno Regional de Arequipa, junto con agentes del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor), la Policía Nacional y pobladores de Pocsi, trabajan para evitar que el fuego continúe avanzando.

Los brigadistas realizan las labores de control con herramientas manuales, principalmente lampas, tierra y mochilas de agua. El trabajo se ha concentrado en contener las llamas y evitar que alcancen nuevas áreas de vegetación.

Durante la noche, las brigadas tuvieron que suspender temporalmente las labores debido a la falta de visibilidad y las condiciones de seguridad. Durante esas horas, el fuego continuó avanzando por el sector.

Con las primeras horas del día, los equipos retomaron las labores para controlar el incendio. Hasta el momento, las autoridades continúan evaluando la zona para determinar la extensión del área afectada y las posibles causas del siniestro.