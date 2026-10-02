Mientras cientos de estudiantes continúan asistiendo a clases en una institución expuesta a fuertes vientos y condiciones climáticas extremas, la dirección de la Institución Educativa N.° 40542 de Huarcaya volvió a exigir al Gobierno Regional de Arequipa una respuesta concreta al pedido de mantenimiento de su infraestructura, una solicitud que fue presentada años atrás y que hasta hoy permanece sin atención.

La directora Beatriz Zagastizabal remitió un nuevo oficio al gobernador regional, Ruel Sánchez Sánchez, para reiterar la necesidad urgente de intervenir la infraestructura educativa y advertir que no ha recibido respuesta formal al requerimiento presentado el 31 de marzo de 2026 ante el Gobierno Regional de Arequipa.

La institución educativa, ubicada en el anexo de Huarcaya, distrito de Huaynacotas, provincia de La Unión, atiende a estudiantes de los niveles inicial, primaria y secundaria en una de las zonas más alejadas de la región. Según el documento, las bajas temperaturas y los fuertes vientos afectan las condiciones precarias de las aulas, cuyos techos de los dormitorios son de calamina.

Ante esta situación y el fenómeno El Niño, la Dirección considera indispensable ejecutar trabajos preventivos y correctivos para evitar que el deterioro se agrave y comprometa la seguridad de estudiantes, docentes y trabajadores.

La dirección también solicitó una Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones (ITSE) ante la Municipalidad Provincial de La Unión, con el fin de obtener una evaluación especializada sobre las condiciones de la infraestructura y las medidas que deben adoptarse.

VIDEO RECOMENDADO