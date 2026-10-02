Desde la Gerencia de Defensa Nacional del Gobierno Regional (GORE) La Libertad se ha informado que se invertirán S/ 15 millones más en equipamiento a la Policía Nacional del Perú (PNP).
Está en trámite la adquisición de un equipo de geolocalización con sus accesorios que ayudará a hacer seguimiento en el acto de los celulares incriminados en delitos y un software de analítica forense para extracción de información de celulares.
Además, se comprarán 1,300 chalecos antibalas para salvaguardar la integridad de los agentes, 500 radios portátiles, 10 móviles para mantener comunicación directa entre policías, dos mochilas tácticas para atención inmediata de incidentes con explosivos, y 80 baterías de drones.
Durante esta gestión ya se le ha entregado a la Policía 180 patrulleros y 200 motocicletas.
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