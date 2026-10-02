El Gobierno prorrogó por 60 días el estado de emergencia por inseguridad ciudadana en la provincia de Pataz, en la región La Libertad, que registra 20 asesinatos en lo que va del año.

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La medida, oficializada mediante el Decreto Supremo N° 137-2026-PCM empezará a regir a partir del 3 de octubre, volvió a ratificar que las Fuerzas Armadas mantendrán el control del orden interno, con apoyo de la Policía Nacional del Perú (PNP), a fin de enfrentar el accionar de las organizaciones criminales dedicadas a la minería ilegal, extorsión, sicariato, secuestro y la tenencia ilegal de explosivos.

La norma también precisa que en Pataz continuará la restricción o suspensión de los derechos constitucionales respecto a la inviolabilidad del domicilio, libertad de tránsito, de reunión y seguridad personales.

Además, así como la inmovilización social obligatoria entre las 10 de la noche y 5 de la mañana, en el distrito de Pataz.

Asimismo, al término del estado de emergencia, el Comando Unificado de Pataz (Cupaz) deberá presentar al titular del Ministerio de Defensa un informe de las acciones realizadas y los resultados obtenidos. El informe final será elevado a la Presidencia de la República y al Congreso de la República.

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