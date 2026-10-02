La Municipalidad Provincial de Pisco realizó su segunda audiencia pública de rendición de cuentas de 2026, jornada en la que funcionarios de distintas áreas expusieron ante la población los avances registrados en materia de recaudación, seguridad ciudadana, servicios públicos, programas sociales, proyectos de inversión y ejecución de obras. La actividad fue encabezada por el alcalde provincial Pedro Fuentes y también permitió que dirigentes y vecinos formularan preguntas sobre proyectos que consideran prioritarios para sus sectores.

Rendición de cuentas

Uno de los principales datos presentados durante la audiencia correspondió a la ejecución de obras. De acuerdo con la exposición de la Gerencia de Inversión Pública, entre 2023 y 2026 se han culminado y recepcionado 74 obras, con una inversión acumulada por más de S/ 143 millones 17 mil. Solo en 2026, hasta la fecha de la exposición, se reportaron 19 obras culminadas por encima de lo S/ 52 millones.

La municipalidad también informó sobre ocho obras que se prevé culminar hasta diciembre, con una inversión superior a S/ 25 millones. Entre las obras mencionadas se encuentra el mejoramiento de la avenida San Martín, el proyecto de agua potable y alcantarillado en Casaya, agua potable y alcantarillado en Jerusalén y sectores aledaños de San Miguel, entre otros.

En seguridad y servicios públicos, la municipalidad informó que entre abril y agosto se emitieron 264 resoluciones y se atendieron 1960 expedientes. Serenazgo reportó atenciones mediante el aplicativo PiscoAlerta, patrullaje integrado con la Policía y apoyo en emergencias, mientras que la ambulancia municipal registró 49 urgencias, 115 emergencias y 128 traslados dentro y fuera de Pisco durante ese periodo.

En el área social también se presentaron resultados. El programa Vaso de Leche reportó 1,624 beneficiarios y 1,544 familias atendidas, mientras que los 26 comedores populares registrados alcanzaron a 1,071 beneficiarios. Asimismo, se informó sobre la atención a pacientes con tuberculosis, programas dirigidos a personas con discapacidad y adultos mayores, la academia preuniversitaria municipal gratuita y las actividades desarrolladas por la DEMUNA.

En la parte final, el alcalde Pedro Fuentes sostuvo que su administración dejará proyectos encaminados y pidió que las futuras autoridades continúen con aquellos expedientes que ya se encuentran avanzados.

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