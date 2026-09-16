La Contraloría emitió un informe de control referido a la ejecución contractual y operatividad del saldo de obra: “Creación de vías urbanas con pavimento asfáltico flexible en el centro poblado San Andrés, CC.PP. Acapulco y en el AA.HH. Eulogia Elías de Nateri del distrito de San Andrés (Pisco); que ejecuta la Municipalidad Distrital de San Andrés por S/4 millones 167 mil 536.27; en el que se advierten 4 situaciones adversas.

Serie de deficiencias

Tras un control en la zona, se indicó que la municipalidad no cautela la ejecución de actividades de mantenimiento en obra recepcionada en abril del año 2025; situación que no garantizaría la sostenibilidad en el lapso del tiempo proyectado.

“(…) Durante la visita realizada se pudo advertir la presencia de fisuras en la superficie de las rampas y sardineles afectados en su acabado, desgaste de las marcas planas (línea de cruce peatonal y flechas) en el pavimento; así como, desgaste de las marcas planas de los sardineles peraltados ubicados entre las áreas verdes y el pavimento; asimismo, se observó el retiro de la señalización informativas colocadas en las intersecciones de las calles y ausencia de grass en las áreas verdes”, señala el informe de control.

En el informe se agregó que la Unidad Ejecutora de Inversiones - UEI del municipio distrital no ha registrado la sección B del formato N ° 09 - Registro de Cierre de Inversión en el aplicativo del Banco de Inversiones a pesar de haberse vencido el plazo establecido en la directiva aplicable, situación que no permite concluir la fase de ejecución en el Banco de Inversiones.

Asimismo, alertan que la Oficina de Programación Multianual de Inversiones - OPMI no viene ejecutando la evaluación ex post de la inversión pública, omitiendo la verificación del estado actual del proyecto y limitando la determinación del logro de los objetivos, lo que impide medir el impacto real del proyecto y su contribución al cierre de brechas, afectando la capacidad de optimizar futuros proyectos de inversión y la justificación de asignación de recursos.

“(…) pese a haber transcurrido un año y cuatro meses aproximadamente, desde la recepción de la obra, se advierte que la OPMI de la entidad no ha realizado la primera fase de la evaluación ex post, correspondiente a la evaluación ex post de corto plazo, la cual resulta necesaria para la ejecución de las fases posteriores de dicha evaluación; contraviniendo lo establecido en la Directiva n.° 001-2019-EF/63.01 y en los Lineamientos Metodológicos Generales de Evaluación Ex Post de las Inversiones”, precisa el informe.

Como última situación adversa se advirtió que la Municipalidad de San Andrés no mantiene actualizado los datos de cierre de la obra, en el Sistema de Información de Obras Públicas – Infobras, situación que podría afectar la disponibilidad de información oportuna y confiable para el seguimiento y monitoreo, limitando la transparencia de la gestión pública, y el ejercicio del control gubernamental y social.

El informe N° 017-2026-OCI/0409-SCC, corresponde al periodo de evaluación del 20 al 26 de agosto del 2026, fue elaborado por el Órgano de Control Institucional (OCI) de la Municipalidad Provincial de Pisco; y comunicado al alcalde distrital de San Andrés para que se adopten las acciones correctivas que correspondan.

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