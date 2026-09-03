La Contraloría General de la República advirtió cuatro situaciones adversas relacionadas con la seguridad, control y custodia de los vehículos institucionales asignados a la Unidad de Servicios Generales de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica.

Serie de deficiencias

Las observaciones están contenidas en el Informe N.º 008-2026-OCI/0208-SVC, elaborado por el Órgano de Control Institucional (OCI) de la universidad, correspondiente a una visita de control realizada entre el 18 y el 22 de agosto de 2026.

La primera situación advertida corresponde a 14 vehículos que presentan certificados de inspección técnica vehicular vencidos.

Según el informe, esta situación podría afectar las condiciones de seguridad y la continuidad del servicio de transporte institucional, además de generar el riesgo de que las unidades sean objeto de papeletas por infracciones de tránsito.

La segunda observación está relacionada con la salida de vehículos de la Facultad de Medicina Humana, debido a que estas se realizan mediante autorizaciones verbales y no a través del formato establecido para el control de salida e ingreso de vehículos.

La Contraloría señala que la falta de utilización del formato FSV.04, denominado “Control Salida e Ingreso de Vehículos Propiedad de la UNICA”, limita la posibilidad de contar con un registro documental previo sobre la persona que autoriza la salida, la placa del vehículo, el conductor, el motivo y destino de la comisión de servicio, así como las horas de salida y retorno.

Esta situación genera riesgos relacionados con la seguridad, uso y custodia de las unidades institucionales.

La tercera situación adversa corresponde a los dispositivos GPS instalados en los vehículos institucionales, los cuales no cuentan con un responsable de la plataforma de monitoreo.

Asimismo, el sistema de videovigilancia de la Ciudad Universitaria se encuentra en proceso de implementación y no cuenta con cobertura integral en las zonas destinadas al estacionamiento de los vehículos.

Durante la inspección, la comisión de control constató que el área destinada al estacionamiento de automóviles y camionetas no contaba con una cámara que permitiera visualizar las unidades. En el caso del estacionamiento de buses y minibuses, si bien existe una cámara, su cobertura no permite visualizar de manera integral dicho espacio.

La Contraloría advierte que estas condiciones podrían limitar la detección oportuna de desplazamientos no autorizados y de situaciones que comprometan la seguridad y custodia de los vehículos y bienes de la universidad.

La cuarta situación adversa está relacionada con debilidades en la seguridad y mantenimiento de algunas unidades. Durante la inspección, la comisión de control solicitó el encendido de la camioneta de placa Y2A-895, constatando que el vehículo no pudo arrancar debido a que la batería se encontraba en mal estado.

Asimismo, se verificó que el ómnibus de placa EGU-803, utilizado para el traslado de estudiantes y personal universitario, presenta desgaste y una rajadura circular pronunciada en la llanta trasera derecha.

De acuerdo con el informe, esta condición podría ocasionar una pérdida repentina de aire y generar riesgos de accidentes o despistes.

El Órgano de Control Institucional comunicó los resultados de la visita de control al rector de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica, Dr. Dante Calderón, a fin de que se adopten las acciones preventivas o correctivas que correspondan frente a las situaciones advertidas.

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