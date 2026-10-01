El Ejecutivo presentó al Congreso un proyecto de ley (PL) de crédito suplementario para el Presupuesto Público 2026 por S/ 8 mil 228 millones para hacer frente los efectos de El Niño, impulsar infraestructura pública, fortalecer labores de seguridad ciudadana y garantizar la continuidad operativa de servicios esenciales del Estado.

Para ese propósito propone operaciones de endeudamiento mediante la emisión interna o externa de bonos hasta por S/ 4 mil 428 millones, con plazo de ejecución vigente hasta fines del 2027.

El PL prevé que los recursos extraordinarios no estarán sujetos a las reglas ni a los límites ordinarios de endeudamiento y se destinarán de forma exclusiva a proyectos de inversión pública.

El Ejecutivo también propone asignar y entregar una subvención económica extraordinaria de S/ 350,00 para el Programa Pensión 65, que se abonará de forma conjunta con la transferencia correspondiente al periodo noviembre-diciembre 2026.

Combustibles

En tanto, el Ministerio de Energía y Minas recibirá partidas financieras para saldar obligaciones acumuladas con importadores y productores mediante el Fondo para la Estabilización de Precios de los Combustibles Derivados del Petróleo (FEPC).

Además, se plantea destinar fondos para las micro y pequeñas empresas mediante los Núcleos Ejecutores de Compras (Compras a MYPErú) para comprar y distribuir kits escolares (calzado, uniformes y útiles).

El PL propone facultades excepcionales para el Ministerio del Interior y la Policía Nacional del Perú (PNP) para la ejecución rápida y simplificada de inversiones de optimización, ampliación marginal, rehabilitación y reposición, sin el requisito de la declaratoria de estado de emergencia.

Al respecto, el Ministerio de Economía y Finanzas sustenta la propuesta sobre una proyección de crecimiento del PBI de 3.4% en 2026 y una reducción del déficit fiscal estimado a 1.2% del PBI.