Inversionistas de China, Reino Unido, Japón, Chile y Estados Unidos han mostrado interés en convertirse en socios de la compañía para sacar adelante el proyecto de cobre Trapiche, ubicado en Apurímac, adelantó Roque Benavides, presidente del directorio de Compañía Minas Buenaventura, empresa dueña de este proyecto.

“Hemos conversado con diversas compañías interesadas y aún no hemos concretado. Lo que estamos haciendo nosotros (Buenaventura) es avanzar con los estudios de factibilidad del proyecto, a fin de agregarle valor”, precisó.

Benavides indicó que Trapiche demandará una inversión superior a los $ 2,000 millones. Se espera que este proyecto cuprífero entre en producción entre 2031 y 2032.

Ayacucho

El ejecutivo, quien será expositor de Andesmin 2026, indicó que este encuentro permitirá que inversionistas de distintas partes del mundo se reúnan, del 29 de octubre al 1 de noviembre, en el Centro de Convenciones Canaán, en Ayacucho, para conocer y discutir las oportunidades que ofrece la cartera de proyectos mineros de la macroregión centro.

“Esta clase de eventos sirve para juntar a potenciales inversionistas con los proyectos que requieren capital. Esta es una dinámica muy positiva. Andesmin 2026 es un punto de encuentro”, explicó el empresario.

Andesmin es organizado por la Mancomunidad Regional de Los Andes, que reúne a Apurímac, Ayacucho, Cusco, Huancavelica, Ica y Junín, regiones que concentran proyectos mineros por unos $ 15,000 millones. Además, tiene el impulso de ProInversión y el Ministerio de Energía y Minas.

Según Benavides, eventos de ese tipo tienen un impacto importante en la descentralización de las inversiones y ofrecen, también, la posibilidad de construir consensos entre los sectores público y privado.

Señaló que en Ayacucho van a estar el Ministerio de Energía y Minas, los gobernadores regionales y las empresas, por lo que se espera que algo bueno va a salir.

“El mensaje que se puede dar en una conferencia de este tipo es positivo. Ayacucho y toda la macroregión centro tienen proyectos que se deben dar a conocer a la comunidad y ahora tenemos una oportunidad”, manifestó.

Exploración

De otro lado, Benavides informó que Buenaventura está enfocada en destinar mayores recursos a actividades de exploración en busca de nuevos yacimientos.

Precisó que actualmente desarrolla trabajos exploratorios en Cusco, Puno, Pasco, Cajamarca y Apurímac.

Además, destacó el potencial de Tambomayo, operación de oro y plata ubicada en Arequipa, donde la compañía busca generar mayor valor a través de la exploración.

En esa misma línea, señaló que continúan las exploraciones en los alrededores de Yumpag, en Pasco, donde se han identificado recursos de plata, metal que actualmente registra precios favorables.

Benavides agregó que La Zanja también forma parte de los activos en los que Buenaventura viene evaluando nuevas oportunidades de exploración y desarrollo.