Jader Rizqallah, inversionista del FBC Melgar, anunció que tiene como próximo gran objetivo la construcción de un estadio propio para el club, con capacidad para 25 mil espectadores y exigencias que permitan albergar torneos internacionales.

El empresario aseguró que cuenta con la capacidad económica para iniciar el proyecto y que se trata de una meta que mantiene hace varios años. “Hoy ya tienes un complejo de alto rendimiento y mi siguiente objetivo que tengo en la cabeza y que yo doy mi palabra que lo voy a hacer es hacer un estadio”, dijo en el programa Equipo de Primera de Radio Exitosa.

El inversionista explicó que ya se han identificado algunas zonas donde podría ejecutarse el proyecto, entre ellas un sector cercano al actual Centro de Alto Rendimiento (CAR), en el distrito de Mollebaya, además de otras dos alternativas que todavía no serán reveladas.

Sin embargo, Rizqallah condicionó la ejecución de la obra a que existan garantías para la inversión y una mayor seguridad jurídica. “Si cambian las condiciones, sí me encantaría hacer el estadio”, señaló.

En esa línea, señaló que el proyecto debe apuntar a un escenario de primer nivel. “Quiero que me dejen que sea top, top, no solamente acá en Perú, sino a nivel Sudamérica. Ese es mi objetivo. Yo no he venido a jugar a la cocinita acá, he venido a trascender”, afirmó.

DIRECTOR DEPORTIVO

Paralelamente, el inversionista confirmó que el club trabaja en la incorporación de un director deportivo que tendrá participación en la planificación del plantel para el próximo año.

También adelantó la llegada de una persona con experiencia en el área de scouting y performance, cuyo nombre todavía no será anunciado debido a que el acuerdo aún no está firmado, aunque aseguró que las negociaciones se encuentran avanzadas.

La nueva estructura deportiva tendrá como una de sus tareas principales analizar la continuidad de los jugadores y definir las incorporaciones para la próxima temporada.

Rizqallah reconoció que podrían producirse cambios importantes en el plantel de cara al 2027, aunque precisó que las decisiones serán tomadas luego del análisis correspondiente entre el director deportivo, el área de scouting y el comando técnico.

Respecto al entrenador Miguel Rondelli, Rizqallah confirmó que mantiene contrato hasta 2027 y respaldó su trabajo al señalar que las estadísticas muestran un balance positivo.

Recordó que el técnico no asumió el equipo desde el comienzo de la temporada y que recibió un plantel previamente conformado. “Miguel tiene contrato. Se le critica mucho y la verdad que no entiendo por qué tanta crítica”, apuntó.