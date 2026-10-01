Peppino Mazzullo, actor italiano reconocido por prestar su voz al personaje de Topo Gigio, falleció a los 100 años este jueves 30 de septiembre.

El intérprete murió en su vivienda ubicada en Santo Stefano di Briga, en Italia, según informó el periódico Il Messaggero.

Mazzullo estuvo vinculado al personaje durante 45 años y formó parte de una de sus primeras apariciones televisivas en el programa The Ed Sullivan Show. Su trabajo contribuyó a dar voz al conocido ratón títere.

La trayectoria del actor quedó estrechamente relacionada con Topo Gigio, personaje que alcanzó reconocimiento internacional a través de sus apariciones en televisión. Mazzullo mantuvo durante décadas su participación como intérprete de la voz del personaje.